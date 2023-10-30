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كل ما تريد معرفته عن حفل الكرة الذهبية 2023

10/30/2023 7:13:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تتجه الأنظار صوب العاصمة الفرنسية "باريس"، الإثنين، لمتابعة حفل الكرة الذهبية السنوي، الذي تنظمه مجلة "فرانس فوتبول".
ومن المقرر انطلاق مراسم الحفل في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت الاردن و مكة المكرمة.
وكعادتها، ستنقل شبكة "بي إن سبورتس" الحفل على الهواء مباشرة عبر قناتها الإخبارية المفتوحة.
ما هي جوائز الحفل؟
لن يقتصر حفل "فرانس فوتبول" على جائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم، بل ستقدم جوائز أخرى.

وهذه الجوائز هي: الكرة الذهبية لأفضل لاعب/ الكرة الذهبية لأفضل لاعبة/ أفضل ناد في العام (رجال/ سيدات)/ جائزة كوبا (أفضل صاعد)/ جائزة ياشين (أفضل حارس)/ جائزة جيرد مولر (أفضل هداف)/ جائزة سوكراتيس إنسانية (اللعب النظيف).
كيفية التصويت على الجوائز
الكرة الذهبية للرجال شارك في التصويت عليها مجموعة من الصحفيين حول العالم، كل صحفي يمثل بلده من بين أول 100 دولة بتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وهم نفس المصوتين على جائزة ياشين.
الأمر ذاته ينطبق على الكرة الذهبية للسيدات، لكن يشارك بها صحفيو أول 50 دولة في تصنيف الفيفا.
أما جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب، فيشارك في التصويت عليها كافة المتوجين بالكرة الذهبية على مدار التاريخ.
معايير الفوز بالكرة الذهبية
قررت "فرانس فوتبول" الكشف عن معايير مختلفة هذا العام، وهو ما أعلنته بعد انتهاء التصويت.
وذكرت أن التقييم مبني على 3 بنود، أولها الأداء الفردي للاعب وإسهاماته وسلوكه بأرض الملعب، وثانيها دوره المؤثر في تتويج فريقه بالألقاب.
كما ينص البند الثالث في المعايير المحددة على ضرورة تحلي اللاعب باللعب النظيف والتصرف بطريقة راقية في الملعب.
المرشحون للكرة الذهبية
ينافس على جائزة 2023 عدد هائل من اللاعبين الكبار، على رأسهم النرويجي إيرلينج هالاند، ليونيل ميسي وكيليان مبابي.
ومن المتوقع أن تكون المنافسة منحصرة بين الثلاثي، وسط تسريبات تشير إلى تتويج ميسي بالفعل بالجائزة للمرة الثامنة في مسيرته.
وبذلك، فإن هالاند لن يتوج بالجائزة رغم تميزه اللافت على المستويين الفردي والجماعي مع مانشستر سيتي طوال الموسم الماضي، فضلا عن تصدره قائمة الهدافين بمختلف الدوريات والبطولات الأوروبية.

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