تمديد التسجيل للامتحان التكميلي للتوجيهي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن منح فرصة أخيرة لطلبة الثانوية العامة للتسجيل في الامتحان التكميلي لعام 2023 عن طريق الموقع gov ) لمن لم يتمكن من التسجيل في الموعد المحدد، بدءًا من صباح يوم الأربعاء الموافق 1/11/2023 وحتى مساء يوم الخميس الموافق 2/11/2023.
وأضافت أن الدفع الإلكتروني مازال متاحًا لجميع الطلبة المسجلين ولم يستكملوا عملية الدفع، وحتى انتهاء فترة التمديد
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