حماس: تراجع العدو عن تمركزه في بعض مناطق الاشتباك بسبب تصدي المقاومة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الناطق باسم حركة حماس بغزة إن العدو ألقى مئات الأطنان من القنابل على قطاع غزة.



وأضاف أن كتائب القسام تواصل التصدي للعدو وتدير المعركة بكفاءة مشيرا أن العدو تراجع عن تمركزه في بعض مناطق الاشتباك بسبب تصدي المقاومة.



وأكد على استمرار القصف والتصعيد الإسرائيلي دون اكتراث الاحتلال بالقوانين الدولية.



من جهتها أعلنت كتائب عز الدين القسام عن إطلاق صاروخ من طراز متبر باتجاه طائرة صهيونية مسيرة في سماء المنطقة الوسطى.