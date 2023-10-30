حماس: تراجع العدو عن تمركزه في بعض مناطق الاشتباك بسبب تصدي المقاومة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الناطق باسم حركة حماس بغزة إن العدو ألقى مئات الأطنان من القنابل على قطاع غزة.
وأضاف أن كتائب القسام تواصل التصدي للعدو وتدير المعركة بكفاءة مشيرا أن العدو تراجع عن تمركزه في بعض مناطق الاشتباك بسبب تصدي المقاومة.
وأكد على استمرار القصف والتصعيد الإسرائيلي دون اكتراث الاحتلال بالقوانين الدولية.
من جهتها أعلنت كتائب عز الدين القسام عن إطلاق صاروخ من طراز متبر باتجاه طائرة صهيونية مسيرة في سماء المنطقة الوسطى.
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