Monday, 30 October 2023 03:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حماس: تراجع العدو عن تمركزه في بعض مناطق الاشتباك بسبب تصدي المقاومة

10/30/2023 6:11:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الناطق باسم حركة حماس بغزة إن العدو ألقى مئات الأطنان من القنابل على قطاع غزة.


وأضاف أن كتائب القسام تواصل التصدي للعدو وتدير المعركة بكفاءة مشيرا أن العدو تراجع عن تمركزه في بعض مناطق الاشتباك بسبب تصدي المقاومة.


وأكد على استمرار القصف والتصعيد الإسرائيلي دون اكتراث الاحتلال بالقوانين الدولية.


من جهتها أعلنت كتائب عز الدين القسام عن إطلاق صاروخ من طراز متبر باتجاه طائرة صهيونية مسيرة في سماء المنطقة الوسطى.

MENAFN30102023000208011052ID1107329686

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث