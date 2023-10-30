Monday, 30 October 2023 02:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجيش الإسرائيلي يكشف حصيلة جديدة لقتلاه منذ بدء عملية طوفان الأقصى

10/30/2023 6:11:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف الجيش الإسرائيلي في بيان له اليوم الاثنين حصيلة قتلاه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الجاري.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "نحاول أن نعود إلى الحياة اليومية في ظل الحرب بما في ذلك التعليم وسنقوم بتحديث التعليمات بناء على التطورات"، مضيفا أن "عدد القتلى في الجيش بلغ 312".
وأشار المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي إلى أن "العملية البرية سوف تخدم الأهداف التي وضعناها"، وأن "قضية المخطوفين هي ليست قضية إسرائيلية فقط بل قضية عالمية".

روسيا اليوم

MENAFN30102023000208011052ID1107329683

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث