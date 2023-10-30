الجيش الإسرائيلي يكشف حصيلة جديدة لقتلاه منذ بدء عملية طوفان الأقصى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
كشف الجيش الإسرائيلي في بيان له اليوم الاثنين حصيلة قتلاه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الجاري.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "نحاول أن نعود إلى الحياة اليومية في ظل الحرب بما في ذلك التعليم وسنقوم بتحديث التعليمات بناء على التطورات"، مضيفا أن "عدد القتلى في الجيش بلغ 312".
وأشار المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي إلى أن "العملية البرية سوف تخدم الأهداف التي وضعناها"، وأن "قضية المخطوفين هي ليست قضية إسرائيلية فقط بل قضية عالمية".
روسيا اليوم
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