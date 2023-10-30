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بيان صادر عن وكيل ماكدونالدز الأردن

10/30/2023 6:11:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت شركة عرموش للاستثمارات السياحية صاحبة امتياز تشغيل وتطوير ماكدونالدز الأردن في بيان لها أنّ النسبة التي تحصل عليها شركة ماكدونالدز العالمية مقابل منح الامتياز التجاري لأي وكيل من الوكلاء لم ولن يتم استخدامها لأي من الحكومات أو لصالح سياسة ما.
وجددت الشركة تأكيدها في البيان على عدم دعمها للاحتلال الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال، قائلة إنّ موقفها ضد الاعتداء على الأبرياء في قطاع غزة لا يقبل المساومة وماكدونالدز الأردن كانت ولا تزال واحدة من الشركات الرئيسية الداعمة للاقتصاد الأردني من خلال تدريب وتوظيف الشباب الأردني من مختلف فئات المجتمع وعبر تعاونها مع الموردين الأردنيين وإطلاق الحملات الخيرية والمبادرات الإنسانية.
وفي ما يلي حقائق أخرى عن الشركة وعملها:




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