كيف تتخلص من رائحة الجسم الكريهة بمكونات طبيعية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تنجم رائحة الجسم عن مزيج من البكتيريا والعرق الموجود على الجلد، وعلى الرغم من أن الناس يغتسلون بانتظام، فإن هناك عدة عوامل تسبب رائحة الجسم.فيما يلي بعض المكونات الطبيعية التي تساعد على التخلص من رائحة الجسم.



زيت شجرة الشاي

يتم خلط بضع قطرات من زيت شجرة الشاي مع الماء ويستخدم كمزيل طبيعي للعرق، لأن زيت شجرة الشاي له خصائص مضادة للجراثيم.

جل الصبار

يتمتع الصبار بخصائص طبيعية مضادة للبكتيريا والفطريات.. توضع طبقة رقيقة على الإبطين للحصول على شعور منعش.

الفحم المنشط

استخدام الفحم المنشط كمزيل طبيعي لرائحة العرق، لامتصاص الرطوبة وإزالة الروائح.



أكياس الشاي الأخضر

توضع أكياس الشاي الأخضر المبردة، والمستخدمة تحت الذراعين لبضع دقائق، فالعفص الموجود في الشاي الأخضر يساعد في تقليل التعرق والرائحة.



شرائح الليمون أو البرتقال

تفرك شرائح الليمون، أو البرتقال على منطقة الإبطين، وبهذا يساعد حمض الستريك الطبيعي في إزالة الروائح.

حمام ملح إبسوم

يتم الغطس في حمام دافئ مع ملح إبسوم للمساعدة في إزالة السموم من الجسم، وتقليل رائحة الجسم.



حمامات الشاي العشبية

يتم الغطس في حمام مليء بشاي الأعشاب، كالميرمية أو إكليل الجبل أو الخزامى، لأن هذه الأعشاب لها خصائص طبيعية مضادة للجراثيم.



لا بد أولاً من القيام باختبار أي من هذه العلاجات الطبيعية على مساحة صغيرة من البشرة، للتأكد من عدم تعرض البشرة لرد فعل سلبي.. ولكن إذا كانت رائحة الجسم قوية أو مستمرة، فمن الأفضل استشارة الطبيب لفحص وجود أي مشاكل صحية أساسية.

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