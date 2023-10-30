غوغل تطلق جولة افتراضية داخل البيت الأبيض مع تعليقات صوتية

MENAFN - Al Wakeel News)أطلقت خرائط غوغل وغوغل للفنون والثقافة جولة افتراضية جديدة في البيت الأبيض تحتوي على تعليقات صوتية لذوي الإعاقات وترجمة إلى اللغة الإسبانية.وباستخدام جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي، سيتمكن المستخدمون من قضاء بعض الوقت في تكبير صور جميع الغرف التي كانوا سيشاهدونها لو تمكنوا من الذهاب في جولة شخصية إلى مقر الرئيس الأمريكي.



وتعد الجولة الافتراضية المحدثة جزءاً من رغبة السيدة الأولى جيل بايدن في جعل البيت الأبيض في متناول أكبر عدد ممكن من الأشخاص. وقالت إليزابيث ألكسندر، المتحدثة باسمها، إن بايدن، وهي أستاذة في كلية المجتمع منذ فترة طويلة، تأمل أن يستخدم المعلمون الجولة لتثقيف الطلاب حول البيت الأبيض وتاريخه.



وأضافت ألكسندر "لا يستطيع الجميع الذهاب برحلة إلى واشنطن العاصمة للقيام بجولة في البيت الأبيض، لذا فهذه الجولة الافتراضية تجلب البيت الأبيض إليهم".



وتتضمن الجولة الافتراضية من غوغل في البيت الأبيض تعليقات صوتية للأشخاص ذوي الإعاقة. ويتم سرد التسميات التوضيحية من قبل السكرتير الاجتماعي للبيت الأبيض كارلوس إليزوندو وتظهر على الشاشة لتزويد المشاهدين بمعلومات تاريخية عن كل غرفة من الغرف.



وستكون الجولة أيضاً أول جولة افتراضية لغوغل في البيت الأبيض تحتوي على ترجمة باللغة الإسبانية، وتتضمن الصور الرسمية للرئيس السابق باراك أوباما والسيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما.



وتبدأ الجولة بفيديو قصير للرئيس جو بايدن والسيدة الأولى وهما يرحبان بالزوار، وهي نفس الرسالة التي يتم تشغيلها في مركز زوار البيت الأبيض لأولئك الذين يزورون البيت الأبيض بشكل شخصي.



وتم استخدام تقنية Google Street View لالتقاط الصور، بدءاً من مدخل الجناح الشرقي والانتقال عبر جميع الغرف على طريق الجولة العامة، بما في ذلك المكتبة، والغرف الخضراء والزرقاء والحمراء، والغرفة الشرقية وغرفة الدولة وغرفة العشاء. وتم إنشاء الجولة باستخدام أداة سرد القصص في Google Arts & Culture.



وقال بن جوميز، نائب الرئيس الأول للتعلم والاستدامة في غوغل، إن مهمة قسم الفنون والثقافة في الشركة هي فتح ثقافة العالم أمام الناس في كل مكان.

يذكر أن الجولة متاحة على موقع البيت الأبيض، وكذلك على خرائط غوغل وصفحة غوغل للفنون والثقافة، بحسب صحيفة هيندوستان تايمز.

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