إصابة شاب بجروح برصاص شرطة الاحتلال في القدس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب شاب- لم تعرف هويته بعد- بجروح، اليوم الإثنين، برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي، قرب مدرسة المطران في مدينة القدس.



وذكرت مصادر، أن الشاب أصيب بعد أن أطلق أحد عناصر شرطة الاحتلال النار باتجاهه، بزعم محاولته "تنفيذ عملية طعن"، ولم تُعرف طبيعة إصابته بعد.



وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن قوات الاحتلال اعتدت على المارّة، وأغلقت محيط شارع نابلس الواصل بين البلدة القديمة وحي الشيخ جراح، والشارع الاستعماري المسمى رقم "1"، الذي يُعتبر أحد الشوارع الرئيسة في القدس.

وفا