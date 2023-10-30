إصابة شاب بجروح برصاص شرطة الاحتلال في القدس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب شاب- لم تعرف هويته بعد- بجروح، اليوم الإثنين، برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي، قرب مدرسة المطران في مدينة القدس.
وذكرت مصادر، أن الشاب أصيب بعد أن أطلق أحد عناصر شرطة الاحتلال النار باتجاهه، بزعم محاولته "تنفيذ عملية طعن"، ولم تُعرف طبيعة إصابته بعد.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن قوات الاحتلال اعتدت على المارّة، وأغلقت محيط شارع نابلس الواصل بين البلدة القديمة وحي الشيخ جراح، والشارع الاستعماري المسمى رقم "1"، الذي يُعتبر أحد الشوارع الرئيسة في القدس.
وفا
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