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الأجهزة الأمنية اللبنانية تعثر على راجمة صواريخ في حاصبيا

10/30/2023 6:11:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عثرت القوى الأمنية اللبنانية على راجمة صواريخ معدة للاستخدام في وادي خنسا في منطقة حاصبيا جنوبي البلاد.
وقامت القوى الأمنية بتفكيك الراجمة، فيما قامت بنقلها إلى أحد المراكز العسكرية.
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، وذلك بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر.

RT

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