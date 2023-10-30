الأجهزة الأمنية اللبنانية تعثر على راجمة صواريخ في حاصبيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عثرت القوى الأمنية اللبنانية على راجمة صواريخ معدة للاستخدام في وادي خنسا في منطقة حاصبيا جنوبي البلاد.
وقامت القوى الأمنية بتفكيك الراجمة، فيما قامت بنقلها إلى أحد المراكز العسكرية.
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، وذلك بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر.
RT
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