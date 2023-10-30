جيش الاحتلال يعلن إرتفاع عدد قتلاه منذ بدء عملية“طوفان الأقصى” إلى 312

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن عدد قتلاه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة "حماس" في السابع من أكتوبر الجاري.
وقال المتحدث باسم الجيش: "نحاول أن نعود إلى الحياة اليومية في ظل الحرب بما فيه التعليم وسنقوم بتحديث التعليمات بناءا على التطورات"، مضيفا أن عدد القتلى في الجيش بلغ 312 جنديا.
وأشار المتحدث إلى أن "العملية البرية سوف تخدم الأهداف التي وضعناها"، منوها إلى أن "قضية المخطوفين هي ليست قضية إسرائيلية فقط بل قضية عالمية".
وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على أن "العملية البرية تتسع وهناك هدفان لها، الأول القضاء على حماس، والثاني إعادة كل المخطوفين"، مضيفا أنه العمل من الجو والبر سيتواصل مع أقل خسائر بالأرواح في القوات الإسرائيلية.
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