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جيش الاحتلال يعلن إرتفاع عدد قتلاه منذ بدء عملية“طوفان الأقصى” إلى 312

10/30/2023 6:11:10 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن عدد قتلاه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة "حماس" في السابع من أكتوبر الجاري.

وقال المتحدث باسم الجيش: "نحاول أن نعود إلى الحياة اليومية في ظل الحرب بما فيه التعليم وسنقوم بتحديث التعليمات بناءا على التطورات"، مضيفا أن عدد القتلى في الجيش بلغ 312 جنديا.

وأشار المتحدث إلى أن "العملية البرية سوف تخدم الأهداف التي وضعناها"، منوها إلى أن "قضية المخطوفين هي ليست قضية إسرائيلية فقط بل قضية عالمية".

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على أن "العملية البرية تتسع وهناك هدفان لها، الأول القضاء على حماس، والثاني إعادة كل المخطوفين"، مضيفا أنه العمل من الجو والبر سيتواصل مع أقل خسائر بالأرواح في القوات الإسرائيلية.

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