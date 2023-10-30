هيئة الأسرى: تدهور الوضع الصحي للمعتقل عاصف الرفاعي المصاب بالسرطان

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن المعتقل عاصف الرفاعي (21 عاما) من قرية كفر عين برام الله، المصاب بالسرطان، يتعرض لجريمة إهمال طبي ممنهجة من إدارة سجون الاحتلال، ووضعه الصحي آخذ بالتدهور بشكل سريع وملحوظ.
وأوضحت الهيئة، في بيان، اليوم الإثنين، أن المعتقل الرفاعي يعاني ممرض السرطان المنتشر في جميع أنحاء جسده، خاصة في منطقة الظهر والأطراف، وقد خضع لـ14 جلسة علاج كيماوي، وتم تركيب إبرة على جسده لمدة 48 ساعة.
وفي سياق آخر، قالت الهيئة، إن الوضع في "عيادة سجن الرملة" صعب للغاية، ومنذ بدء العدوان في السابع من الشهر الجاري، وحتى اليوم، تضيق عليهم
مصلحة السجون بشكل كبير جدا، وخاصة أن العيادة تضم المعتقلين من ذوي الأمراض المزمنة، وهم بحاجة إلى عناية صحية بشكل مستمر.
ومن أبرز هذه الإجراءات: منعهم من إجراء مكالمات هاتفية مع ذويهم، والتضييق على المحامين بالزيارة، وسحب جميع الأدوات الكهربائية من القسم، ويشمل ذلك التلفاز والبلاطة التي تُستخدم للطبخ، والكمكم لتسخين المياه، وأجهزة الراديو، وجميع الأدوات الكهربائية والإلكترونية دون استثناء، وسحب المواد التموينية والمشروبات الساخنة التي بحوزتهم، ونفاذ المياه المعدنية التي كانوا يعتمدون عليها بالشرب، ولا يسمحون لهم بشراء غيرها.
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