بدعوى طعنه شرطي إسرائيلي... إصابة شاب بجروح برصاص الاحتلال في القدس

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- أصيب شاب- لم تعرف هويته بعد- بجروح، اليوم الإثنين، برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي، قرب مدرسة المطران في مدينة القدس.
وذكرت مصادر محلية، أن الشاب أصيب بعد أن أطلق أحد عناصر شرطة الاحتلال النار باتجاهه، بزعم محاولته "تنفيذ عملية طعن"، ولم تُعرف طبيعة إصابته بعد.
من جهتها، زعمت تقارير إسرائيلية بأن منفذ العملية وصل إلى مكان تنفيذ العملية، قرب محطة بنزين في المدينة، وبالقرب من محطة للقطار الخفيف كذلك، وبحوزته سكين، استخدمها في طعن أحد عناصر شرطة الاحتلال.
ولفت طاقم طبيّ وكذلك بيان شرطة الاحتلال إلى أن الشرطيّ وهو عنصر في "حرس الحدود"، قد أُصيب بجراح خطيرة.
وأشارت المصادر محلية، إلى أن قوات الاحتلال اعتدت على المارّة، وأغلقت محيط شارع نابلس الواصل بين البلدة القديمة وحي الشيخ جراح، والشارع الاستعماري المسمى رقم "1"، الذي يُعتبر أحد الشوارع الرئيسة في القدس.
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