بدعوى طعنه شرطي إسرائيلي... إصابة شاب بجروح برصاص الاحتلال في القدس

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN- أصيب شاب- لم تعرف هويته بعد- بجروح، اليوم الإثنين، برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي، قرب مدرسة المطران في مدينة القدس.

وذكرت مصادر محلية، أن الشاب أصيب بعد أن أطلق أحد عناصر شرطة الاحتلال النار باتجاهه، بزعم محاولته "تنفيذ عملية طعن"، ولم تُعرف طبيعة إصابته بعد.

من جهتها، زعمت تقارير إسرائيلية بأن منفذ العملية وصل إلى مكان تنفيذ العملية، قرب محطة بنزين في المدينة، وبالقرب من محطة للقطار الخفيف كذلك، وبحوزته سكين، استخدمها في طعن أحد عناصر شرطة الاحتلال.

ولفت طاقم طبيّ وكذلك بيان شرطة الاحتلال إلى أن الشرطيّ وهو عنصر في "حرس الحدود"، قد أُصيب بجراح خطيرة.

وأشارت المصادر محلية، إلى أن قوات الاحتلال اعتدت على المارّة، وأغلقت محيط شارع نابلس الواصل بين البلدة القديمة وحي الشيخ جراح، والشارع الاستعماري المسمى رقم "1"، الذي يُعتبر أحد الشوارع الرئيسة في القدس.







