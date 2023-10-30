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تقارير: توقعات بتثبيت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة خلال تشرين الثاني المقبل

10/30/2023 6:10:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت تقارير اقتصادية إنه من المرجح أن يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ 22 عاما، حيث يتطلع إلى معالجة التضخم دون الإضرار بالاقتصاد الأمريكي المرن.
ويتوقع المحللون الذين يقومون بتحليل خطابات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة بأغلبية ساحقة أن يبقي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة للاجتماع الثاني على التوالي.
يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى إبطاء التضخم من خلال رفع تكلفة الاقتراض من البنك، ما يضعف النشاط الاقتصادي ويضعف سوق العمل.
يرجح متداولو العقود الآجلة بنسبة 99.9% أن يصوت بنك الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في تشرين الثاني المقبل.
وفي تطور مفاجئ للعديد من المحللين، فإن سياسة سعر الفائدة المتشددة التي ينتهجها بنك الاحتياطي الفيدرالي لم تدفع أكبر اقتصاد في العالم إلى الركود، ويبدو من غير المرجح أن يفعل ذلك في الأشهر المقبلة.


هناك عامل آخر يؤثر على بنك الاحتياطي الفيدرالي وهو الارتفاع الأخير في العائدات على السندات الحكومية طويلة الأجل، حيث يدرس ما إذا كان سيبقى سعر الفائدة الرئيس على الإقراض قصير الأجل ثابتا.


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