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«ضمير منفصل».. عوالم وحكايات وأحداث في 45 قصيدة

10/30/2023 6:00:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

صدر مؤخراً ديوان «ضمير منفصل»، للشاعرة والروائية دارين شبير، عن دار مداد للنشر، حيث يضم أكثر من 45 قصيدة، تعكس تجربتها الشعرية وتنبثق من خبرتها الحياتية، إذ عبرت في بعضها عن مواقف وتفاصيل وأحداث عاشتها وعايشتها بنفسها، وتفاعلت في بعضها الآخر مع حكايات واقعية لامست مشاعرها، ليكون النتاج هذا الديوان بلونه الخاص وبلغته الشعرية المميزة، وبأسلوبه التجديدي البعيد عن النمطية.

وتناولت الشاعرة في «ضمير منفصل» الكثير من الموضوعات، ورصدت من خلاله العلاقات الإنسانية بكل أشكالها وانفعالاتها وتناقضاتها، حيث تطغى الرومانسية والشاعرية على الكثير من القصائد، فيما يبرز صوت العقل والمنطق في قصائد أخرى، كما تخللت الديوان مجموعة من الرسائل الإنسانية وأشعار الحكمة، ورسائل حب إلى الوطن، وغيرها.

وأهدت دارين شبير، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «تنوين» للمحتوى الإبداعي، ديوانها الجديد إلى الشاعر الكبير كريم العراقي، الذي رحل عن عالمنا قبل قرابة الشهرين.

ويُمثل هذا الإصدار التعاون الرابع بين الشاعرة ودار مداد للنشر، وسيتم توقيعه في معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي ينطلق في 1 نوفمبر 2023.


جدير بالذكر أن الديوان الجديد لدارين شبير يمثل ديوانها الشعري الثالث، وهو يأتي بعد روايتها الاجتماعية «أزمة شرف»، وديوانيْها السابقيْن «عبث وتولى» و«وتستمر القافلة» اللذين اختار منهما الفنان كاظم الساهر قصيدتين لغنائهما ضمن ألبومه الجديد الذي سيُطرح قريباً، إلى جانب عدد من الفنانين الذين غنوا من قصائدها.

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