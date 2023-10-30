تنفيذاً لتوجيهات سلطان القاسمي.. لجنة معالجة ديون مواطني الشارقة تعتمد 76 مليوناً لسداد مديونية 126 حالة

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى توفير الحياة المستقرة والعيش الكريم لأبنائه المواطنين، اعتمدت لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة مبلغ 75 مليوناً و824 ألف درهم، لسداد مديونية 126 حالة من الحالات المعروضة عليها.

وأكد راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، أن اللجنة اعتمدت ضمن الدفعة (25) مبلغ 75 مليوناً و824 ألف درهم، لسداد مديونية 126 حالة من فئة المحكومين على ذمة قضايا مالية، وفئة المتوفين المعسرين.

وأوضح رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، أن إجمالي المبالغ التي تمت معالجتها منذ الدفعة الأولى حتى الدفعة الخامسة والعشرين، بلغ مليار و127 مليون و310 آلاف و134 ألفاً و153 درهماً، وبلغ مجموع المستفيدين 2212 مستفيداً.







تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز