حضور قوي لـ«بريسايت» خلال فعاليات «جيتكس غلوبال 2023»

نجحت شركة «بريسايت» التابعة لمجموعة «جي 42» والرائدة إقليمياً في تحليل البيانات الضخمة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، في تسجيل حضور قوي، خلال فعاليات معرض «جيتكس جلوبال 2023»، والذي استضافته دبي، خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، حيث دشنت عدداً من الشراكات المهمة مع مجالس وشركات تقنية رائدة.

منصة

فقد وقعت الشركة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية مذكرة إعلان شراكة، حيث ستتولى «بريسايت» بموجبها مهمة إنشاء منصة بيانات شاملة، ومتكاملة للقوى العاملة الإماراتية لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، تمتاز بسهولة الاستخدام، لتدمج مجموعات كبيرة ومتعددة من بيانات القوى العاملة مع تحليلات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، حيث يتمثل الغرض منها في توقع الاتجاهات، والتوصل إلى التنبؤات، عبر مختلف مجالات سوق العمل.

تم توقيع المذكرة بين كل من محمد العلوي، مدير إدارة الأبحاث والدراسات في لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، والدكتور عادل الشرجي الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «بريسايت»، بحضور الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، وغنام المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وتوماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة «بريسايت».

وقال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة «بريسايت»: إن هذه الشراكة تستند إلى الذكاء الاصطناعي المتقدم وتحليلات البيانات الضخمة، واستخدامها على أرض الواقع، لنتمكن من فهم وتعزيز سوق العمل المحلي بشكل أفضل. إننا نتطلع دائماً إلى دعم المبادرات الوطنية في الدولة، لا سيما ون الإسهام في مثل هذه الجهود يتيح لنا المشاركة بفعالية في تقدم الإمارات وازدهارها.

مذكرة تفاهم

كما وقعت «بريسايت» مذكرة تفاهم مع شركة «أنظمة الأمن الذكية»، ومقرها نيوجيرسي، بهدف توحيد جهودهما لتعزيز قدرات تحليلات الفيديو وتمكينها، والمساهمة في تطوير مشاريع تحويلية في مجالات مبادرات المدن الذكية والمدن الآمنة.

ويشكل هذا التعاون الاستراتيجي، الذي تم توقيعه على منصة «بريسايت»، خلال المعرض، خطوة مهمة نحو جمع إمكانات اثنين من أهم رواد هذه الصناعة، ما يمهد الطريق أمام الجهات الأخرى ذات الصلة، لتوحيد جهودها في هذا الإطار.

ومن خلال الجمع بين خبرة «بريسايت» في تكنولوجيا الأمان المتطورة والسجل الحافل بالنجاحات لشركة «أنظمة الأمن الذكية» في تحليلات الفيديو في الأمريكتين يتوقع أن تحدث هذه الشراكة ثورة في مشهد الحلول الأمنية.

اتفاقيتان

أيضاً أعلنت «بريسايت» عن التوصل إلى اتفاقيتين مع شركة «إن إي سي» اليابانية، وشركة «ديب تك إنجينيرينغ»، لدمج قدراتهما للكشف والمراقبة في منصة «بريسايت» لإدارة الاستجابة للطوارئ.

وبموجب مذكرة التفاهم ستوفر «إن إي سي» نظامها الخاص للمراقبة والإنذار من الفيضانات، والذي يستخدم رادار المراقبة بالتصوير(SAR)، وأجهزة الاستشعار الأرضية، للمراقبة اللحظية للمسطحات المائية، واستخدام التحليلات للتنبؤ بمخاطر الفيضانات وتقييمها.



وبدورها ستوفر «ديب تك إنجينيرينغ» أحد الحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لرصد النشاط الزلزالي والإنذار المبكر، مثل الكشف عن الزلازل، ومن خلال إضافة هذه القدرات إلى منصة «بريسايت» سيتم تزويد بعض العملاء، مثل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، ورفع مستوى استعدادها لمواجهة الكوارث الطبيعية لحماية السكان في الإمارات.

مشروع مشترك

من جانب آخر، أعلنت كل من «بريسايت»، وشركة «توتم تكنولوجيز» العالمية الرائدة في إدارة الهوية والبيانات البيومترية، عن خططهما لتأسيس مشروع مشترك يهدف إلى تطوير ونشر تقنياتهما المشتركة.

ويعد هذا المشروع خطوة مهمة لترسيخ التعاون بين الشركة المزودة لحلول التكنولوجيا والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والشركة المختصة بتوفير البيانات البيومترية ومزود حلول الهوية الرقمية المدرجة في بورصة سنغافورة، حيث ستنشئ الاتفاقية شركة تستفيد من إمكانيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة من «بريسايت» لتمكين النشر الموسع لمنتجات وحلول الهوية الرقمية الخاصة بـ «توتم» عبر الحوسبة السحابية وعند الطلب.