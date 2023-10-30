المشتري يتقابل مع الشمس الجمعة المقبلة

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- Khaberni) خبرني - قال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية عمار السكجي، إن الأردن على موعد مع ظاهرة فلكية تسمى "التقابل"، حيث يحدث التقابل بين كوكب المشتري والشمس، عند الساعة 7:51 من صباح الجمعة المقبلة.
وأضاف أن رؤية كوكب المشتري تبدأ مساء الجمعة من سماء الأردن عند الساعة 5:42 مساء، حيث يكون متابعته في دول العالم في أوقات مختلفة، وتكون فترة طلوع المشتري في برج الحمل، ويمكن رؤية كوكب المشتري بالنظر إلى الجهة المقابلة لغروب الشمس.
و"التقابل" في علم الفلك يحدث عندما يكون الجرمين السماويين في الجهة المقابلة لبعضهما البعض، أي أن الاستطالة الزاوية بينهما تساوي 180 درجة تقريبا بالنسبة لراصد على الأرض، وفق السكجي، الذي قال إن هذه فرصة سنوية لرؤية الكوكب العملاق حيث تكون الأرض بينه وبين الشمس تقريبا.
وأوضح أنه خلال هذا الوضع الهندسي، يظهر كوكب المشتري على شكل نقطة لامعة كبيرة، حيث يعكس 100% من الأشعة الساقطة عليه، ويكون قرص المشتري ساطعا، بالإضافة إلى أن كوكب المشتري يكون "في أقرب ما يمكن من الأرض" أي في نقطة الحضيض الشمسي، ليلة الأربعاء/الخميس 1-2 تشْرِين الثاني، حيث تكون المسافة بين المشتري والأرض حوالي 595 مليون كيلومتر.
وبين أن هذه الفترة المناسبة لمشاهدة ورصد أشهر أقمار كوكب المشتري أو ما تسمى بأقمار غاليليو: آيو وأوروبا وغانيميد وكاليستو، والتي يمكن رؤيتها باستخدام تلسكوب صغير أو مرقاب، ويظهر المشتري أكثر إشراقا من كل النجوم ويبهرنا بسطوعه طوال الليل، ويبلغ قدره -2.91.
وأشار السكجي إلى أنه "لكي نرى كوكب المشتري بسهولة، يمكن النظر إلى ألمع جرم سماوي في قبة السماء من غروب الشمس إلى منتصف الليل، أو في يوم التقابل أي يوم الجمعة بالنظر نحو الشرق بعد غروب الشمس وسوف يشاهد طلوع المشتري، ويعبر السماء طوال الليل".
وسمى العرب المشتري بهذا الاسم لأنه يمضي أو يستشري في طريقه من دون انكسار، ويقال إنه سمى بهذا الاسم لحسنه وجماله وأنه كوكب البيع والشراء وكان يسمى أيضا كوكب السعد والتفاؤل، وكان له اهتمام عند القبائل العربية القديمة.
والمشتري هو كوكب غازي والخامس قربا من الشمس، والأقدم في المجموعة الشمسية، وثاني ألمع كوكب في السماء بعد كوكب الزهرة، ويعتبر "أضخم وأكبر" كواكب المجموعة الشمسية حيث تساوي كتلته 318 من كتلة الأرض وحجمه 1300 من حجم الارض، وهناك 95 قمرًا لكوكب المشتري ذات مدارات مؤكدة حسب آخر تحديث في 23 تشرين الأول 2023.
ويستغرق المشتري 11.86 سنة أرضية لكي يكمل دورته حول الشمس، وبما أن الأرض تحتاج إلى سنة واحدة للدوران حول الشمس، فهذا يعني أن هذا الحدث الفلكي "التقابل" يتكرر مرة واحدة كل 13 شهرا، ويحدث التقابل القادم في 6 كانون الأول 2024 ويكون كوكب المشتري في برج الثور.
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