المشتري يتقابل مع الشمس الجمعة المقبلة

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية عمار السكجي، إن الأردن على موعد مع ظاهرة فلكية تسمى "التقابل"، حيث يحدث التقابل بين كوكب المشتري والشمس، عند الساعة 7:51 من صباح الجمعة المقبلة.

وأضاف أن رؤية كوكب المشتري تبدأ مساء الجمعة من سماء الأردن عند الساعة 5:42 مساء، حيث يكون متابعته في دول العالم في أوقات مختلفة، وتكون فترة طلوع المشتري في برج الحمل، ويمكن رؤية كوكب المشتري بالنظر إلى الجهة المقابلة لغروب الشمس.

و"التقابل" في علم الفلك يحدث عندما يكون الجرمين السماويين في الجهة المقابلة لبعضهما البعض، أي أن الاستطالة الزاوية بينهما تساوي 180 درجة تقريبا بالنسبة لراصد على الأرض، وفق السكجي، الذي قال إن هذه فرصة سنوية لرؤية الكوكب العملاق حيث تكون الأرض بينه وبين الشمس تقريبا.

وأوضح أنه خلال هذا الوضع الهندسي، يظهر كوكب المشتري على شكل نقطة لامعة كبيرة، حيث يعكس 100% من الأشعة الساقطة عليه، ويكون قرص المشتري ساطعا، بالإضافة إلى أن كوكب المشتري يكون "في أقرب ما يمكن من الأرض" أي في نقطة الحضيض الشمسي، ليلة الأربعاء/الخميس 1-2 تشْرِين الثاني، حيث تكون المسافة بين المشتري والأرض حوالي 595 مليون كيلومتر.

وبين أن هذه الفترة المناسبة لمشاهدة ورصد أشهر أقمار كوكب المشتري أو ما تسمى بأقمار غاليليو: آيو وأوروبا وغانيميد وكاليستو، والتي يمكن رؤيتها باستخدام تلسكوب صغير أو مرقاب، ويظهر المشتري أكثر إشراقا من كل النجوم ويبهرنا بسطوعه طوال الليل، ويبلغ قدره -2.91.

وأشار السكجي إلى أنه "لكي نرى كوكب المشتري بسهولة، يمكن النظر إلى ألمع جرم سماوي في قبة السماء من غروب الشمس إلى منتصف الليل، أو في يوم التقابل أي يوم الجمعة بالنظر نحو الشرق بعد غروب الشمس وسوف يشاهد طلوع المشتري، ويعبر السماء طوال الليل".

وسمى العرب المشتري بهذا الاسم لأنه يمضي أو يستشري في طريقه من دون انكسار، ويقال إنه سمى بهذا الاسم لحسنه وجماله وأنه كوكب البيع والشراء وكان يسمى أيضا كوكب السعد والتفاؤل، وكان له اهتمام عند القبائل العربية القديمة.

والمشتري هو كوكب غازي والخامس قربا من الشمس، والأقدم في المجموعة الشمسية، وثاني ألمع كوكب في السماء بعد كوكب الزهرة، ويعتبر "أضخم وأكبر" كواكب المجموعة الشمسية حيث تساوي كتلته 318 من كتلة الأرض وحجمه 1300 من حجم الارض، وهناك 95 قمرًا لكوكب المشتري ذات مدارات مؤكدة حسب آخر تحديث في 23 تشرين الأول 2023.

ويستغرق المشتري 11.86 سنة أرضية لكي يكمل دورته حول الشمس، وبما أن الأرض تحتاج إلى سنة واحدة للدوران حول الشمس، فهذا يعني أن هذا الحدث الفلكي "التقابل" يتكرر مرة واحدة كل 13 شهرا، ويحدث التقابل القادم في 6 كانون الأول 2024 ويكون كوكب المشتري في برج الثور.