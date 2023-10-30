524 حادثة سيبرانية استهدفت الشبكة الحكومية بالأردن

MENAFN - Khaberni) خبرني - بلغ عدد الحوادث السيبرانية التي تعامل معها المركز الوطني للأمن السيبراني للربع الثاني من العام الحالي، 524 حادثة، استهدفت الشبكة الآمنة للحكومة وعددا من الوزارات والمؤسسات الحكومية، بالإضافة لعدد من المؤسسات الحيوية.

وبحسب تقرير الموقف الأمني السيبراني للربع الثاني 2023، الذي نشره المركز يوم أمس الأحد، على موقعه الإلكتروني، بلغ عدد عمليات الاستجابة التي قام بها فريق الاستجابة للحوادث السيبرانية 29 عملية، وقام خلالها فريق التحقيقات الرقمية بإجراء 32 عملية تحليل رقمي للأدلة المرتبطة بهذه الحوادث، حيث توزعت الحوادث الأمنية حسب درجة الخطورة إلى: 68 بالمئة متوسط الخطورة، و11 بالمئة عادي الخطورة، و 1 بالمئة خطر جدا، و20 بالمئة مرتفع الخطورة.

ورصد التقرير أهم أنواع الحوادث السيبرانية وهي: 18 بالمئة محاولات اختراق، و6 بالمئة عدم التقيد بالسياسات الأمنية، و6 بالمئة برمجيات الفدية، و70 بالمئة برمجيات خبيثة أخرى، كما تم رصد هجمات تغيير المحتوى لـ5 مؤسسات أردنية وتسريب بيانات 4251 حسابا لموظفي القطاع الحكومي.

وأوضح التقرير، أن غالبية الحوادث المكتشفة ما تزال تعود إلى برمجيات خبيثة يتم تثبيتها نتيجة عدة عوامل منها: ضعف الوعي لدى المستخدمين بمدى خطورة الاستخدام غير الآمن للأجهزة الخاصة بالعمل، ضعف الوعي للوسائل الحديثة لرسائل التصيد، الضعف في تطبيق إجراءات الحماية وتفعيل السياسات والتعليمات الصادرة عن المركز وعدم وجود قيود أو عقوبات صارمة تحد من هذه التصرفات.

كما تم إجراء فحوصات دورية لكشف الثغرات لـ 54 موقعا إلكترونيا تابعا لـ 51 مؤسسة، حيث بلغ مجموع عدد الثغرات الأمنية التي تم إيجادها 350، بانخفاض مقداره 48 بالمئة مقارنة بالربع الأول من هذا العام.

وتم إجراء فحص أمنى للخوادم في مركز البيانات الحكومي وعدد من المؤسسات الحكومية، حيث بلغ مجموع عدد الثغرات الأمنية التي تم إيجادها 98947 ثغرة، بزيادة نسبتها 23 بالمئة مقارنة بالربع الأول من هذا العام.

كما تم تنفيذ فحص الاختراق ل 6 مؤسسات، حيث بلغ العدد الإجمالي لفحوصات الاختراق المنفذة 62 فحصا، شملت الفحص الخارجي وفحص المواقع الإلكترونية وفحص الخدمات الإلكترونية، فيما بلغ مجموع الثغرات التي تم إيجادها 26.

وأظهرت المؤشرات الوطنية للتقرير، رصد عدد من الحوادث السيبرانية استهدفت مؤسسات وشركات وطنية من قبل عدد من مجموعات التهديد المختلفة، تنوعت أهدافها بين تحقيق مكاسب مادية بشكل أساسي كما في هجمات الفدية، أو الحصول على معلومات أو بيانات خاصة بالمؤسسة، التي يمكن أن يتم استغلالها من قبل مجموعات الجريمة المنظمة، ومن الملاحظ أن بعض الهجمات تم تنفيذها من خلال استغلال ثغرات برمجية قديمة نسبيا، ما يشير إلى غياب الوعي الكافي بمدى خطورة استخدام برمجيات غير مرخصة أو غير محدثة تحوي على ثغرات برمجية خطيرة.

وأشار إلى أن أغلب الحوادث السيبرانية تبدأ عادة من خلال استخدام المهاجم لأساليب التصيد الإلكتروني المتنوعة، والتي يعمد المهاجمون إلى تطويرها باستمرار، تبعا للظروف والأحداث الراهنة، وتم رصد هجمات سلاسل التوريد التي تستهدف عددا من مؤسسات القطاع الخاص التي تقدم خدماتها للجهات الحكومية، كما لوحظ قيام المهاجمين باستغلال الأحداث الإقليمية الراهنة لنشر برمجيات خبيثة خاصة بأجهزة الموبايل على نطاق واسع.

وأبرز الحوادث التي تم رصدها بحسب التقرير هي: مجموعة تهديد متطورة تستهدف خوادم البريد الإلكتروني الحكومي، هجمات برمجيات الفدية تستهدف شركتين أردنيتين، مجموعات تهديد متطورة تستهدف عددا من المؤسسات الحكومية، رصد بيانات مسربة لعدد من المؤسسات الحكومية، تعرض عدد من المؤسسات لهجمات حجب الخدمة الموزعة، تعرض عدد من المؤسسات للاختراق باستخدام ثغرة برمجية موجودة في خدمة(SMB Service) المستخدمة في أنظمة التشغيل، تعرض عدد من المؤسسات لهجوم من نوع Bruteforce باستخدام بروتكول التحكم عن بعد في أنظمة التشغيل (MS Winodws)، رصد إعلان لشراء شرائح اتصال(Sim-cards)، والتي تستخدم عادة لغرض إرسال البريد غير المرغوب فيه أو إجراء مكالمات احتيالية، تسريب بيانات لعدد من موظفي القطاع الحكومي.

وأبرز التقرير المخاطر السيبرانية الوطنية، حيث تم رصد العديد من المخاطر المرتبطة بنقاط الضعف على الشبكات الحكومية، والتي كان أبرز أسبابها: استخدام البرمجيات غير المرخصة أو غير المحدثة، وجود عدد من الخدمات الداخلية مكشوفة على شبكة الإنترنت، استخدام إعدادات غير آمنة للبروتوكولات المستخدمة في الشبكات، استخدام بروتوكولات مفتوحة (بدون تشفير للبيانات)، وجود خوادم DNS معرضة لهجوم DNS Zone Transfer، نتيجة لوجود إعدادات خاطئة في الخادم الخاص بعملية حفظ ونقل خارطة النطاقات.

ويهدف التقرير لإبراز أهم الحوادث والثغرات الأمنية التي تعرضت لها الشبكات وأنظمة المعلومات الحكومية خلال الربع الثاني من هذا العام، وأسبابها ونتائجها التي يمكن أن تؤثر على المؤسسات والأفراد على حد سواء، كما يبرز أهم التهديدات السيبرانية المحتملة التي يمكن أن تستغل من قبل القراصنة على اختلاف تصنيفاتهم لإحداث أضرار جسيمة عديدة ومختلفة، وتم الكشف عن هذه التهديدات من خلال الفرق المختصة في المركز الوطني للأمن السيبراني المختلفة، بالتعاون الوثيق مع الشركاء أصحاب الاختصاص.