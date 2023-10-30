هيئة مراقبة عالمية: العالم ليس مستعدا للجائحة المقبلة

أظهر تحليل لمجلس مراقبة التأهب العالمي نشر اليوم الاثنين أن العالم ما يزال غير مستعد لأي أزمة صحية أو جائحة محتملة جديدة .

وحذر المجلس المستقل الذي يقوم بتقييم وضع استعداد العالم لمواجهة الجوائح وحالات الطوارئ الصحية، من أن قدرة العالم على التعامل مع خطر أي اندلاع محتمل لجائحة جديدة مازالت غير كافية.

وكانت منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي قد أسسا هذا المجلس في عام 2018 لمواجهة تفش مميت لمرض الإيبولا في غرب أفريقيا. ويهدف المجلس إلى تحليل الاستعدادات حول العالم واقتراح التوصيات.

وأشار المجلس إلى أنه تم القيام ببعض العمل في أعقاب جائحة كورونا، ولكن بعض الدول قلصت استعدادتها للتعامل سريعا مع أزمات مماثلة، كما أحرزت دول أخرى تقدما محدودا.

وقدم المجلس عدة مقترحات لتحسين الاستعداد للتعامل مع الأزمات حول العالم. وقال المجلس إنه يتعين على الدول تعزيز أعمال المراقبة لتتمكن من رصد الأمراض الجديدة في مرحلة مبكرة. كما يتعين تحسين القدرة على جمع البيانات وتحليلها.

كما أشار المجلس إلى أن الدول الأكثر فقرا في حاجة للدعم المالي و إرجاء الديون من أجل التمكن من توفير الموارد.

ويتعين عدم تركيز أعمال البحث والتطوير الخاصة بالأدوية الجديدة في عدد قليل من الدول، مثلما كان الحال مع جائحة كورونا.

كما يجب أن يشارك المجتمع الدولي بصورة أفضل في الاستعدادات.

وقالت رئيسة كرواتيا السابقة كوليندا جرابار كيتاروفيتش، المشاركة في ترأس المجلس، إن فقدان الثقة بين الدول والمواطنين والسلطات يؤدي إلى صعوبة عملية الاستعداد الجيد للجائحة.

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