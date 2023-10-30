أفضلية طفيفة و «نصف ثأر».. الوداد المغربي وصنداونز يتفوقان في دوري السوبر الإفريقي

حقق كل من الوداد الرياضي المغربي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي تفوقاً طفيفاً في ذهاب الدور نصف النهائي للنسخة الأولى من مسابقة الدوري الإفريقي لكرة القدم التي جمعت ثمانية أندية نخبوية من ثلاث مناطق إقليمية، إثر فوز الأول على الترجي التونسي 1-0 والثاني على ضيفه الأهلي المصري بالنتيجة ذاتها.

وتمكن "وداد الأمة" من تحقيق "نصف ثأر" ضد ضيفه التونسي على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، إذ أن اللقاء كان الأول بينهما منذ إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019 حين توج الترجي باللقب القاري.

واتسمت المباراة بالإثارة والحماس ونجح الوداد في النهاية بتحقيق الأهم وفق مدربه عادل رمزي الذي قال "بالنسبة لنا نتيجة ايجابية وكان يمكن ان نخرج بأفضلية أكبر، لكن عموماً قدم اللاعبون أداء قوياً، هذه المواجهة 180 دقيقة، تنتظرنا مواجهة صعبة في تونس وسنحاول العودة بالتأهل الى النهائي".

من ناحيته، رأى مدرب الترجي طارق ثابت أن فريقه قدم أداء جيداً في الشوط الثاني وكان يمكن ان يخرج بنتيجة أفضل، مضيفاً "أقفلنا المنافذ في الشوط الأول بسبب خطورة الفريق المغربي عن الجانبين، وبعد الهدف كنا الأفضل وحاولنا معادلة النتيجة واجتهدنا إلا أننا لم نسجل وما زال الشوط الثاني في تونس اذ نسعى لنحقق عودة كما فعلنا ضد مازيمبي".

وأحكم الفريق البيضاوي سيطرته المطلقة على الشوط الأول، مع اعتماد رمزي على الشرقي البحري وهشام بوسفيان ومحمد أوناجم في ظل غياب المصابين السنغالي بولي سامبو والليبي حمدو الهوني.

وسدد أوناجم كرة بعيدة علت العارضة (7)، كما سدد بوسفيان كرة بعيدة مرت بجانب المرمى (16).

وتألق الحارس معز بن شريفية أمام تسديدة أمين أبو الفتح من خارج منطقة الجزاء (39)، وفعل حارس الوداد يوسف المطيع الأمر نفسه عندما أبعد رأسية البرازيلي روديريغو رودريغيش الى ركنية (41).

وتابع "وداد الأمة" المدعوم بنحو خمسين ألف متفرج سطوته في الشوط الثاني، وأجرى تبديلاً هجومياً بدخول منتصر الحتيمي بدلاً من محمد أوناجم.

وأرسل عطية الله كرة عرضية قابلها بوسفيان بتسديدة قوية مرت بجانب القائم الأيمن (48)، ورد النيجيري أونوتشي أوغبلو بتسديدة إثر مرتدة سريعة الى جانب مرمى الوداد (50).

واحتاج الوداد الى نحو ساعة كاملة ليترجم ضغطه الى تقدم اثر هجمة منسقة أرسل منها سفيان أحناش كرة الى هشام بوسفيان عن الجهة اليسرى، فحضرها لنفسه وسددها مباشرة نحو المرمى خدعت بن شريفية (58).

وكاد الوداد ان يعزز تقدمه بعد عندما أرسل عطية الله عرضية تابعها الشرفي البحري برأسه ارتدت من العارضة (62).

وأنقذ مدافع الوداد جمال حركاس فريقه من التعادل عندما أبعد كرة الجزائري غشة عن خط المرمى (65).

وسنحت فرصة ثانية للفريق التونسي عندما سدد اسامة بوقرة كرة ساقطة أمام مرمى المطيع فارتدت من القائم قبل ان يشير الحكم الى لمسة يد على الجزائري أمين توغاي (66).

وواصل الترجي محاولاته بعدما تخلى عن حذره، وتصدى الحارس المغربي المطيع لتسديدة غيث الوهابي من مشارف منطقة الجزاء (70).

واستوعب الوداد المغربي انتفاضة ضيفه وحاول اصطياد هدف آخر ودفع المدرب رمزي بالمهاجم السنغالي بولي سامبو العائد من الإصابة، إلا أن الأخير لم يترك بصمته.

وسيلتقي الفريقان إيابا الاربعاء على ملعب "حمادي العقربي" في رادس.

- سقوط الأهلي –

وفي المواجهة الثانية، يعود الأهلي، بطل دوري أبطال إفريقيا، الى القاهرة متخلفاً بهدف بعد خسارته أمام مضيفه ماميلودي صنداونز 0-1 في بريتوريا.

وحسم صنداونز اللقاء بهدف ثابيلو ماسيكو في الدقيقة 52، لينتقل الى القاهرة الأربعاء من أجل خوض الإياب بأفضلية ضئيلة.

وكانت مواجهة الأحد الخامسة عشرة بين الفريقين، فتعادلت الكفة بينهما بخمسة انتصارات لكل منهما مقابل خمسة تعادلات، إلا أن صنداونز حافظ على تقليده بعدم الخسارة على أرضه أمام العملاق المصري.

قال السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي معبرا عن ثقته بقدرة فريقه على تعويض خسارته "حافظنا على أداء متوازن وأغلقنا المساحات في الشوط الأول، وكنا نحتاج لمزيد من الهدوء وهذا ما تحدثت مع اللاعبين عنه بين شوطي المباراة، ولكن استقبلنا هدفا في بداية الشوط الثاني، من خطأ في التمرير ولم يكن من الضروري أن تحدث مثل هذه الأخطاء".

وتابع "بالطبع لدينا فرصة للتأهل وحظوظنا ما زالت قائمة. المباراة المقبلة في القاهرة ستحسم كل شيء".

وكان المضيف الأفضل سيطرة واستحواذاً، مقابل تراجع دفاعي منظم للاعبي الاهلي من أجل تجنب هدف مبكر.

وكاد ثيمبا زواني أن يمنح التقدم لصنداونز بعد انفراد بالمرمى، الا أن الحارس محمد الشناوي تدخل في الوقت المناسب (22)، ثم عاد ليكرر الأمر في وجه رأسية اوبري موديبا (30).

زاد صندوانز من ضغطه الهجومي ومن خطأ في التمرير لمروان عطية في نصف ملعب الاهلي، استخلص ماسيكو الكرة وسدد من خارج منطقة الجزاء على يسار الشناوي (52).

وأهدر محمد عبد المنعم فرصة هدف التعادل في الدقيقة 62 بعد تمريرة داخل منطقة الجزاء من المالي اليو ديانغ، ثم كاد البديل أكرم توفيق أن يتسبب بهدف ثان لأصحاب الارض في الدقيقة 71 بعدما أخطأ في ابعاد الكرة داخل منطقة الجزاء، لتصل الى الخالي من الرقابة خوليسو موداو الذي حاول مراوغة الشناوي، إلا أن الاخير استخلص الكرة.

وفي الدقيقة 75، تأخر الحارس رونوين وليامس في تمرير الكرة فضغط عليه مواطنه في الأهلي بيرسي تاو وكاد يستخلصها، لكن الحارس تدارك الأمر وصحح خطأه، ثم انتقل الخطر الى الجهة المقابلة حيث أنقذ القائم الأيمن لمرمى الشناوي هدف ثانٍ لاصحاب الارض بتصديه لرأسية موسى ليبوسا في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

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