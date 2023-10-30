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بعد تأكد غيابه فترة طويلة.. من هو بديل تشواميني في ريال مدريد؟

10/30/2023 5:27:12 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت تقارير صحفية عن بديل النجم الفرنسي أوريلين تشواميني لاعب ريال مدريد، عقب تعرضه للإصابة أمام برشلونة في اللقاء الذي أقيم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة "ماركا"، فإن تشواميني سيغيب لمدة شهر ونصف، على أن يكون كامافينغا هو البديل المحتمل له في خط وسط ريال مدريد.

ووفقاً لهذا الاحتمال سيغيب تشواميني عن عدد من المباريات في مختلف البطولات مع ريال مدريد وهي ريو فاليكانو، وسبورتينغ براغا، وفالنسيا، وقادش، ونابولي، وغرناطة، وريال بيتيس، ويونيون برلين، وفياريال.

ويعاني ريال مدريد من غياب إيدير ميليتاو، وتيبو كوارتوا، وداني سيبايوس، وأراد جولر، بسبب الإصابة أيضاً.

يذكر أن مباراة الكلاسيكو انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 2-1، حيث سجل بيلي هدفي الميرنغي، وسجل غوندوغان هدف برشلونة الوحيد، ليتصدر الميرنغي جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ 28 نقطة، بينما يحتل البرسا المركز الثالث بـ 24 نقطة.

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