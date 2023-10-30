مؤتمر أكاديمية دبي العالمية لباثولوجيا الجلد والليزر وطب الجلد التجميلي دياد-ديال ينطلق الأسبوع المقبل

ينطلق الأسبوع المقبل النسخة الخامسة من مؤتمر أكاديمية دبي العالمية لباثولوجيا الجلد و الليزر و طب الجلد التجميلي (دياد-ديال) برعاية و زارة الصحة و وقاية المجتمع. حيث يتميز هذا الحدث العلمي بعرض جانبين من فروع تخصص الأمراض الجلدية و لذلك يعرف بالحدث ثنائي التخصص.

بدأ هذا المؤتمر عام 2016 و يقام مرة كل عامين و يتميز بأنه الوحيد في الشرق الأوسط الذي يتخصص في علم التشخيص المجهري للأمراض الجلدية

يشهد المؤتمر هذا العام الاستضافة التاريخية للجمعية الدولية لباثولوجيا الجلد (ISDP)

لأول مرة في دبي. و تعتبر هذه الاستضافة إنجازًا كبيرًا و حدثًا هامًّا حيث لم يسبق لأي دولة في الشرق الأوسط أن فازت باستضافة هذه الجمعية العريقة و التي تعتبر مرجعية عالمية لعلم الباثولوجيا الجلدية.

تؤكد مشاركة الجمعية الدولية لباثولوجيا الجلد في مؤتمر دياد-ديال على أهمية وتأثير هذا الحدث في مجتمع أمراض الجلد والأنسجة العالمي. سيوفر هذا التعاون فرصة فريدة لتواصل أكثر من 120 متحدثا عالميا للمساهمة في التطور المستمر لأمراض الجلد.

سيتواجد في حفل الافتتاح عدد من الشخصيات منها رئيس الجمعية العالمية للباثولوجيا الجلدية البروفيسورة جويس لي و نائبتها البروفيسورة أنجيلا غالان.

و تتميز هذه النسخة بعدد من الجلسات الاستثنائية و التي تعقد لأول مرة منها جلسات المناظرات الطبية في عدد من العلاجات المختلفة لنفس المشكلة مثل (أيهما أفضل لعلاج الإكزيما مثبطات جاك أو العلاج البيولوجي) ، و كذلك مناظرة (علاج الجفون أيهما أفضل الجراحة أو الحقن) ، و مناظرة (تعديل الأنف الجراحي أو غير الجراحي) ، و مناظرة بين (الأنواع المختلفة من محفزات الكولاجين).

و تعتبر هذه الطريقة وسيلة أكثر فاعلية لإيصال المعلومات و للمقارنة بين مختلف وجهات النظر الطبية مما يوسع من الآفاق الطبية و يبني أسس قوية لاتخاذ القرار الطبي.

و هناك عدد من ورش العمل التي تعقد لأول مرة منها:

ورشة عمل "قاعة المحكمة" حيث تناقش القضايا القانونية المتعلقة بالأخطاء الطبية و حقوق و واجبات المرضى و الأطباء و يديرها عدد من الأطباء في وجود متخصصين قانونيين من هيئة الصحة بدبي

و تعقد لأول مرة مجموعة من ورش العمل المتخصصة في سونار الجلد ، حيث يعتبر واحدًا من التطورات الحديثة في الحقن التجميلي

و جانب باثولوجيا الجلد أو علم الأمراض و التشخيص النسيجي يعرض عدد من الأطباء و الأساتذة عددا من الأمراض الجلدية و الآفات المجهرية التي يكثر عليها الخلاف التشخيصي. و عددًا من الأمراض النادرة و كيفية تشخيصها مجهريًا ، كما ستكون هناك أعداد كبيرة من ورش العمل على هامش المؤتمر لمناقشة عدد من الأمراض الجلدية و الطرق المتطورة لتشخيصها

و ستكون هناك محاضرات و ورش عمل عن توظيف الذكاء الاصطناعي لتشخيص الأمراض الجلدية.

وفي ندوة جماعية يستعرض أطباء الباثولوجيا الجلدية مجموعة من أصعب الحالات التي مرت عليهم خلال حياتهم المهنية.

وبالنسبة لطب الجلد التجميلي، ستكون هناك محاضرات مختلفة عن آخر ما توصل إليه طب التجميل في مكافحة الشيخوخة والتركيز على الجانب الوقائي لعلامات تقدم العمر. و هناك العديد من ورش العمل العملية التي تطور مهارات الحقن التجميلي

بالإضافة إلى جلسات عن مضاعفات حقن المواد المالئه و كيفية تجنبها.

و يختلف المؤتمر في محتواه عن طب التجميل التقليدي إلى الطب التصحيحي و التجديدي ، حيث يركز على الترميم و محفزات الكولاجين لتأخير عملية التقدم في العمر دون تغيير في الشكل.

و يقام على هامش المؤتمر المعرض الطبي الذي يقام للشركات الدوائية و أحدث ما توصلت إليه العلاجات التجميلية و أجهزة الليزر.



بلغت أعداد التسجيل لحضور المؤتمر حوالي 1800 طبيب و طبيبة من تخصصات الجلدية و الباثولوجيا و التجميل ، و بلغ عدد المتحدثين و الخبراء و الأساتذة المشاركين في البرنامج العلمي ما يقارب من 120 ، و يبلغ مجموع المحاضرات 190 محاضرة و 90 ورشة عمل .





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