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بعد إصابته أمام الفيحاء.. حسم موقف كريستيانو رونالدو من مباراة النصر والاتفاق

10/30/2023 5:27:11 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

لازم ثلاثة لاعبين من النصر السعودي عيادة النادي، بعد تعرضهم لإصابات مختلفة خلال مباراة الفيحاء السبت الماضي، جاء على رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي خضع لجلسة علاجية على موضع إصابته في مفصل القدم، ورافقه تاليسكا ولابورت.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن الجهاز الطبي لنادي النصر يرى أن إصابة رونالدو لم تتجاوز الكدمة، مما يعني سلامة الأربطة.

وبذلك، فإن رونالدو سيكون جاهزًا للعودة إلى التدريبات بصورة طبيعية اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة الاتفاق مساء الثلاثاء على ملعب لأول بارك ضمن منافسات دور الستة عشر من كأس الملك.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن الطاقم الطبي في النصر قام بتكثيف جلسات العلاج للبرازيلي أندرسون تاليسكا، بعد إصابة الظهر التي عانى منها، بغية تجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية ودخوله معسكر مواجهة الاتفاق.

فيما أكدت الصحيفة أن الشكوك تحوم حول مشاركة المدافع الإسباني إيمريك لابورت أمام الاتفاق، بعد شعوره بآلام في مفصل القدم، وملازمته العيادة الطبية، من أجل الاطمئنان على حالته.

ومن المنتظر أن يتوجه لابورت مع تاليسكا الإثنين إلى العيادة، للتأكد من إمكانية مشاركة الثنائي أمام الاتفاق في كأس الملك.

وحقق النصر السعودي فوزًا ثمينًا على حساب الفيحاء، في الجولة 11 لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري السعودي، ليرفع“العالمي” رصيده إلى 25 نقطة، متخلفًا بفارق 4 نقاط عن الهلال متصدر جدول الترتيب.

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