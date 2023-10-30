دخول حظر استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد حيز التنفيذ في ويلز

أعلنت حكومة ويلز حظر بيع العديد من المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة في جميع أنحاء ويلز حيث يدخل التشريع الجديد حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الاثنين.

وقالت حكومة ويلز إن الحظر سيقلل من تدفق التلوث البلاستيكي إلى البيئة من خلال حظر توريد منتجات معينة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وقالت وزيرة التغير المناخي جولي جيمس إن الحظر يعتمد على عمل العديد من المجتمعات في جميع أنحاء ويلز التي أصبحت بالفعل خالية من البلاستيك.

وأضافت جيمس "هذه هي الخطوة الأولى في التخلص التدريجي من الحاجة إلى استخدام وبيع البلاستيك غير الضروري الذي يستخدم لمرة واحدة في ويلز".

وقالت جيمس "نحن ملتزمون بالقضاء على البلاستيك الذي يستخدم لمرة واحدة، وستشهد مرحلتنا التالية حظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وأغطية الأكواب وحاويات الطعام المصنوعة من البوليسترين، والمنتجات المصنوعة من البلاستيك القابل للتحلل."

وأضافت جيمس "لقد تبنت العديد من الشركات في جميع أنحاء ويلز التغيير بالفعل قبل الحظر من خلال التحول إلى استخدام المنتجات القابلة لإعادة الاستخدام."

ووضعت حكومة ويلز إعفاءات على الشفاطات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد لأولئك الذين يستخدمونها لتناول الطعام والشرب بأمان وبشكل مستقل.

وفي إنجلترا، دخل الحظر على مجموعة من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر الجاري، في أعقاب خطوة مماثلة في اسكتلندا العام الماضي.