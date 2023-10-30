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والدة الألمانية المفقودة شاني لوك تعلن وفاتها بعد هجوم حماس

10/30/2023 5:27:10 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلنت والدة الألمانية شاني لوك، التي اختفت منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل، وفاة ابنتها.

وقالت ريكاردا لوك في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين إن الجيش الإسرائيلي أبلغها بذلك.

وكانت معلومات سابقة أفادت لوزارة الخارجية الألمانية بأن شابة من برلين قتلت في هجوم حماس، وهو ما يتطابق مع أوصاف الفتاة المذكورة.

وكانت شاني لوك التي تحمل الجنسية الألمانية، تحضر مهرجاناً موسيقياً في صحراء النقب، فجر السبت 7
أكتوبر، حين أطلقت حماس الهجوم،.

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