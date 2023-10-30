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بفارق 4 نقاط فقط.. سباق خماسي على صدارة الدوري الإنجليزي

10/30/2023 5:27:10 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهدت الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي، التي اختتمت فعالياتها أمس الأحد، نجاح جميع الفرق صاحبة المراكز الخمسة الأولى بجدول المسابقة (توتنهام وأرسنال ومانشستر سيتي وليفربول وأستون فيلا) في تحقيق الفوز.

جاء ذلك ليظل سباق صدارة الدوري الإنجليزي خماسيا؛ حيث يقتصر الفارق بين المتصدر وصاحب المركز الخامس على 4 نقاط.

وواصلت فرق الدوري الإنجليزي معدلها التهديفي الجيد، حيث شهدت مباريات هذه الجولة 30 هدفا بمتوسط 3 أهداف للمباراة الواحدة، وانتهت مباراتان فقط بالتعادل 1-1 و2-2 ولم تشهد هذه الجولة أي تعادل سلبي.

وتساوت الكفة في هذه الجولة بين انتصارات أصحاب الملعب والضيوف بواقع 4 انتصارات لكل طرف.

وسجل النرويجي إيرلنج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، الهدفين الأول والثاني وصنع الهدف الثالث لزميله فيل فودين في الفوز الكبير لفريقه 3-0 على جاره ومنافسه العنيد مانشستر يونايتد، ليرفع هالاند رصيده إلى 11 هدفاً في صدارة قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم.

وواصل هالاند مسلسل أرقامه القياسية في الدوري الإنجليزي؛ إذ أصبح أسرع لاعب يصل لحاجز الـ 20 هدفاً في المباريات التي يخوضها فريقه خارج ملعبه بالدوري الإنجليزي، حيث وصل لهذا الرقم بعد 23 مباراة فقط مع الفريق خارج ملعبه متفوقا على كيفن فيليبس الذي احتاج إلى 28 مباراة لتسجيل هذا العدد من الأهداف.

كما عادل هالاند رصيد الأرجنتيني سيرخيو أجويرو نجم "سيتي" السابق في عدد الأهداف التي يسهم فيها بمباريات ديربي مانشستر؛ حيث ساهم هالاند حتى الآن في 8 أهداف (سجل 3 وصنع هدفين) خلال 3 مباريات خاضها أمام "يونايتد" بالدوري، ولا يتفوق عليه في عدد المساهمات سوى 3 لاعبين على مدار تاريخ المسابقة.

ولم يكن مانشستر يونايتد هو الوحيد من بين الفرق الكبيرة، الذي تعرض للهزيمة، بل عاد تشيلسي إلى مسلسل التراجع أيضا بهزيمته 0-2 أمام برينتفورد ليتراجع إلى المركز الـ 11 بفارق نقطة خلف برينتفورد.

ومني تشيلسي بالهزيمة الثامنة على ملعبه في الدوري الإنجليزي خلال 2023 وهو أكبر عدد من الهزائم له على ملعبه بالدوري في عام ميلادي واحد منذ تعرضه لنفس العدد في 1986.

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