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«سي إن إن بالعربية» تقريراً حول كيف أصبحت «مدينة إكسبو دبي» نموذجاً للحياة الحضرية المستدامة؟، وقال التقرير إنه في أكتوبر من العام 2022 تم تحويل موقع معرض إكسبو دبي 2020، في دولة الإمارات إلى «إكسبو سيتي دبي»، وتهدف المدينة بحسب التقرير والتي تعتبر نموذجاً للحياة الحضرية المستدامة، إلى تعزيز مساهمتها في مجال الاستدامة على مستوى الدولة والعالم.

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