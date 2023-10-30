كيف أصبحت «مدينة إكسبو دبي» نموذجاً للحياة الحضرية المستدامة؟

كيف أصبحت «مدينة إكسبو دبي» نموذجاً للحياة الحضرية المستدامة؟
التاريخ
10/30/2023 5:27:10 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
نشرت قناة
«سي إن إن بالعربية» تقريراً حول كيف أصبحت «مدينة إكسبو دبي» نموذجاً للحياة الحضرية المستدامة؟، وقال التقرير إنه في أكتوبر من العام 2022 تم تحويل موقع معرض إكسبو دبي 2020، في دولة الإمارات إلى «إكسبو سيتي دبي»، وتهدف المدينة بحسب التقرير والتي تعتبر نموذجاً للحياة الحضرية المستدامة، إلى تعزيز مساهمتها في مجال الاستدامة على مستوى الدولة والعالم.
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