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طرق دبي تحتفل بالذكرى الـ 18 لتأسيسها والدورة الـ 14 ليوم المواصلات العامة

10/30/2023 5:27:10 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
تحتفل هيئة الطرق والمواصلات، يوم الاربعاء الموافق الأول من نوفمبر، بالذكرى السنوية الثامنة عشرة لتأسيسها، والدورة الرابعة عشرة، لمبادرة يوم المواصلات العامة، التي تقام تحت شعار: (الرياضة في طريقك)، بهدف تشجيع السكان والزوار على ممارسة الرياضة والحفاظ على لياقتهم البدنية والصحية، وكذلك تشجيعهم على استخدام وسائل النقل الجماعي، للوصول إلى وجهاتهم في الوقت المحدد، والاسترخاء خلال فترة الرحلة.
وأكد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين أن جهود الهيئة في تطوير المنظومة المتكاملة لشبكة النقل المستدام في إمارة دبي، ساهمت في تعزيز مكانة الإمارة واحدةً من أكبر الاقتصادات الحضرية في العالم، وتحقيق الاستدامة البيئية، وتشجيع السكان على استخدام وسائل النقل الجماعي، حيث ارتفعت نسبة الرحلات عبر وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك من 6% عام 2006 إلى 20.61% عام 2022.
وقال معاليه: نجحت مبادرة يوم المواصلات العامة في
تعزيز دور إمارة دبي في دعم الجهود التي تسهم في تحسين البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع السكان على التحول نحو استخدام وسائل النقل الجماعي، ورفع نسبة مستخدميها، حيث بلغ عدد ركاب مترو دبي وترام دبي وحافلات المواصلات العامة، ووسائل النقل البحري، ومركبات الأجرة، والتنقل المشترك: (مركبات الحجز الإلكتروني ومركبات التأجير الذكي، والحافلات تحت الطلب) عام 2022، قرابة 621.4 مليون راكب، بمعدل مليون و700 ألف راكب يومياً، بينما بلغ عدد الركاب خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، قرابة 450 مليون راكب، مقارنة بنحو
401 مليون راكب، خلال الفترة نفسها من العام الماضي (2022)، بزيادة قدرها 12%، واستحوذ مترو دبي
على النسبة الكبرى من مستخدمي وسائل النقل الجماعي، بواقع 167 مليون راكب، تليه مركبات الأجرة (تاكسي دبي وشركات الامتياز)، بقرابة 130 مليون راكب، بينما بلغ عدد مستخدمي حافلات المواصلات العامة قرابة 111 مليون راكب، وبلغ عدد مستخدمي وسائل النقل البحري 11 مليون راكب، ونقل ترام دبي خمسة ملايين و600 ألف راكب، أما وسائل التنقل المشترك (مركبات الحجز الإلكتروني، والتأجير الذكي، والحافلات تحت الطلب)، فقد نقلت قرابة 26 مليون راكب.
تكامل المنظومة
وقال: تتميز منظومة النقل الجماعي في دبي بتكامل عناصرها مع بعضها، وباتت تشكل العمود الفقري لحركة تنقل السكان في مختلف مناطق إمارة دبي، ونجحت هذه المنظومة في إحداث تغيير وتطوير في ثقافة السكان بمختلف شرائحهم تجاه استخدام وسائل المواصلات العامة، مشيراً إلى أنه بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أنجزت هيئة الطرق والمواصلات، حزمة واسعة من المشاريع الضخمة، زادت قيمتها على 146 مليار درهم، أهمها مترو دبي، أطول نظام مترو في العالم دون سائق، بطول 89.3 كيلومتراً، وترام دبي بطول قرابة 11 كيلومتراً، وتوفير أسطول حديث من حافلات المواصلات العامة يضم قرابة 1400 حافلة، تمتاز بمطابقتها للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية المنخفضة "يورو 6"، وتوفير منظومة متكاملة من وسائل النقل البحري تشمل إلى جانب العبرات التقليدية، فيري دبي والتاكسي المائي، إلى جانب تنفيذ شبكة واسعة من الطرق والجسور التي تسهم في سرعة وصول وسائل المواصلات المختلفة لوجهاتها النهائية، حيث ارتفع طول شبكة الطرق من 8715 مسرب - كيلومتر عام 2006، إلى 18,768 مسرب - كيلومتر عام 2022، وارتفع عدد جسور وأنفاق المركبات من 129 جسرا ونفقا عام 2006 إلى 988 جسرا ونفقا بنهاية العام الماضي، وكذلك تضاعف عدد جسور وأنفاق المشاة أكثر من أربعة أضعاف، حيث ارتفع العدد من 26 جسرا ونفقا للمشاة إلى 122 جسرا ونفقاً خلال الفترة نفسها، شاملة جسور وأنفاق مترو وترام دبي، وزاد طول شبكة المسارات الخاصة بالدراجات الهوائية من 9 كيلومترات عام 2006 إلى 543 كيلومتراً عام 2022، وسترتفع إلى 833 كيلومترا عام 2026، حيث سيجري ربط المناطق الساحلية مثل مناطق جميرا والصفوح والمارينا بالمسارات الخارجية في منطقة القدرة وسيح السلم وند الشبا مروراً بمناطق البرشاء وتلال دبي وند الشبا.
النقل المستدام اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، في مايو الماضي استراتيجية: (مواصلات عامة عديمة الانبعاثات في إمارة دبي 2050)، لتكون أول جهة في منطقة الشرق الأوسط تضع استراتيجية طويلة الأمد للتحول نحو وسائل مواصلات عامة ذات صافي انبعاثات "صفرية" بحلول عام 2050، بهدف تقليل التأثير السلبي في التغير المناخي وتقليل البصمة الكربونية في جميع أنشطتها، وتشمل الخطة تحويل 100% من حافلات المواصلات العامة إلى حافلات كهربائية وهيدروجينية بحلول عام 2050، وتحويل مركبات الأجرة والليموزين إلى مركبات كهربائية وهيدروجينية بنسبة 100% بحلول عام 2040.
التنقل الذكي
تمضي هيئة الطرق والمواصلات قُدماً في تنفيذ استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، الرامية إلى تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذكية ذاتية القيادة بحلول عام 2030، ووضعت الهيئة خطة متكاملة لتحويل نظام النقل إلى مواصلات ذكية ومتكاملة وسهلة للمستخدمين، حيث يعد التنقل الذكي أحد أهم أعمدة المدن الذكية. وقد انتهت الهيئة في وقت سابق من المرحلة الأولية من تجهيز الخرائط الرقمية لتشغيل مركبة كروز ذاتية القيادة "أوريجن"، تمهيداً لإطلاق الخدمة فعلياً هذا العام (2023)، لتكون دبي المدينة الأولى عالمياً خارج الولايات المتحدة الأمريكية في التشغيل التجاري لمركبات كروز ذاتية القيادة، حيث سيشهد العام الجاري تشغيل 5 مركبات كروز ذاتية القيادة، لتقديم خدمة مركبات الأجرة وخدمة الحجز الإلكتروني، وسيتضاعف العدد تدريجياً ليصل إلى 4000 مركبة بحلول عام 2030.
قنوات رقمية تدعم هيئة الطرق والمواصلات جهود إمارة دبي
في التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لرفع الكفاءة التشغيلية وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، وبلغت نسبة التحول الذكي في الخدمات التي تقدمها الهيئة 100%، وشهدت إحصاءات وإنجازات القنوات الرقمية نمواً كبيراً في 2022، مقارنة بعام 2021، سواءً في أعداد المعاملات والمستخدمين أو في الإيرادات المحصلة من خلالها، حيث بلغ عدد المعاملات عبر القنوات الرقمية 814 مليون معاملة مقارنة بـ 676 مليون معاملة عام 2021، وحجم الإيرادات بنحو 3.1 مليارات درهم، بنسبة نمو 10% على العام الماضي. كما شهدت الهيئة ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المعاملات التي جرت عبر التطبيقات الذكية خلال النصف الأول من عام 2023، حيث زادت على 3 ملايين معاملة وبارتفاع يقدر بـ 114% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، كما زادت إيرادات المعاملات الذكية على 377 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2023 وبنسبة 25% زيادة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

يوم المواصلات العامة
 انطلقت في 24 أكتوبر الجاري، فعاليات مبادرة يوم المواصلات العامة في دورتها الرابعة عشرة، تحت شعار: (الرياضة في طريقك)، وتستمر حتى الثامن من نوفمبر المقبل، ويأتي اختيار هذا الشعار انطلاقاً من حرص الهيئة على دعم الصحة العامة واللياقة البدنية للمجتمع، وتتضمن العديد من الأنشطة الرياضية والصحية والتمارين والبرامج المتنوعة، أهمها فعالية "واجهة تحديد الموقع GPS CANVAS"، باستخدام المواصلات العامة وتشجيع الجمهور على استخدام خط السير نفسه، وإطلاق لعبة رقمية تفاعلية على الهواتف الذكية للمشاركة في حماية الحيوانات المهددة بالانقراض وتخفيض البصمة الكربونية، إضافة إلى تكريم الأشخاص الأكثر استخداماً للمواصلات العامة.

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