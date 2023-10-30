شفق أورانوس القطبي يعزز الآمال بصلاحيته للسكن

MENAFN - Khaberni) أوضح علماء الفلك في جامعة ليستر، لأول مرة، وجود الشفق القطبي بالأشعة تحت الحمراء على الكوكب الخارجي البارد لأورانوس. ومن الممكن أن يسلط هذا الاكتشاف الضوء على أسرار المجالات المغناطيسية الغريبة لكواكب نظامنا الشمسي، وحتى على ما إذا كانت العوالم البعيدة قد تدعم الحياة.

وحصل الفريق على القياسات الأولى للشفق القطبي للأشعة تحت الحمراء في أورانوس، كما بين موقع «روسيا اليوم»، منذ بدء التحقيقات في عام 1992.. ولكن لم تتم ملاحظة أي تأكيد على الشفق بالأشعة تحت الحمراء حتى الآن.





ولا يساعد هذا الكشف فقط على فهم المجالات المغناطيسية للكواكب الخارجية لنظامنا الشمسي بشكل أفضل، ولكنه أيضاً على تحديد الكواكب الأخرى المناسبة لدعم الحياة.