Monday, 30 October 2023 01:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شفق أورانوس القطبي يعزز الآمال بصلاحيته للسكن

10/30/2023 5:18:09 AM
(MENAFN- Khaberni) أوضح علماء الفلك في جامعة ليستر، لأول مرة، وجود الشفق القطبي بالأشعة تحت الحمراء على الكوكب الخارجي البارد لأورانوس. ومن الممكن أن يسلط هذا الاكتشاف الضوء على أسرار المجالات المغناطيسية الغريبة لكواكب نظامنا الشمسي، وحتى على ما إذا كانت العوالم البعيدة قد تدعم الحياة.

وحصل الفريق على القياسات الأولى للشفق القطبي للأشعة تحت الحمراء في أورانوس، كما بين موقع «روسيا اليوم»، منذ بدء التحقيقات في عام 1992.. ولكن لم تتم ملاحظة أي تأكيد على الشفق بالأشعة تحت الحمراء حتى الآن.


ولا يساعد هذا الكشف فقط على فهم المجالات المغناطيسية للكواكب الخارجية لنظامنا الشمسي بشكل أفضل، ولكنه أيضاً على تحديد الكواكب الأخرى المناسبة لدعم الحياة.

MENAFN30102023000151011027ID1107329097

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث