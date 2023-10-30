شقوق جليد القطب الجنوبي تعيد تدوير المياه
التاريخ
10/30/2023 5:18:09 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أوضح بحث لجامعة كورنيل الأمريكية أن شقوق الجليد لها دور في تدوير مياه البحر تحت الرفوف الجليدي بالقطب الجنوبي، حيث اكتشفت تلك الحقيقة بواسطة «روبوت» يعمل تحت الماء يتم تشغيله عن بعد في صدع في قاعدة الجرف الجليدي، إذ أنتج الروبوت أول قياسات ثلاثية الأبعاد في الخصوص .
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