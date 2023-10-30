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شقوق جليد القطب الجنوبي تعيد تدوير المياه

10/30/2023 5:18:09 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أوضح بحث لجامعة كورنيل الأمريكية أن شقوق الجليد لها دور في تدوير مياه البحر تحت الرفوف الجليدي بالقطب الجنوبي، حيث اكتشفت تلك الحقيقة بواسطة «روبوت» يعمل تحت الماء يتم تشغيله عن بعد في صدع في قاعدة الجرف الجليدي، إذ أنتج الروبوت أول قياسات ثلاثية الأبعاد في الخصوص .

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