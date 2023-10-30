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غرام الذهب 21 يسجل انخفاضاً ملحوظاً اليوم في الاردن

10/30/2023 5:14:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- انخفضت اسعار الذهب بالاردن اليوم الاثنين 30 قرشا ، وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب تجارة الحلي والمجوهرات .

حيث بلغ سعر غرام الذهب 21 عند 40.4 للبيع للمواطنين ، مقابل 38.7 للشراء منهم .

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