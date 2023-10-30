غرام الذهب 21 يسجل انخفاضاً ملحوظاً اليوم في الاردن
التاريخ
10/30/2023 5:14:36 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري-
انخفضت اسعار الذهب بالاردن اليوم الاثنين 30 قرشا ، وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب تجارة الحلي والمجوهرات .
حيث بلغ سعر غرام الذهب 21 عند 40.4 للبيع للمواطنين ، مقابل 38.7 للشراء منهم .
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