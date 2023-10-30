الاحتلال يعتقل 64 مواطنا من الضفة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، 64 مواطنا من عدة مناطق في الضفة.

فمن رام الله، اعتقل جيش الاحتلال 21 مواطنا وهم: محمد صالح عليان، ومحمد غوانمة، والمعتقلان المحرران فادي نايف عليان، وفادي جمال درويش، من مخيم الجلزون، والفتاة شذا البرغوثي من دير أبو مشعل، وعوني فارس، وموسى حامد، وسيف خليل عزات، وأسيد حسنين خزنة، وبراء أحمد خالد، وجمعة حسن حماد، وبراء محمد الصيفي، وصهيب عماد الشوارب، وفريد حماد، ومأمون محمود حامد، والشقيقان محمد وعبد الرحمن رائد حامد، من بلدة سلواد، وعبد الحافظ عوني زبن، والمعتقل المحرر أشرف وديع سعد، ويوسف عبد وادي، والمحرر بكر عطا الله سعد من المزرعة الشرقية.

ومن الخليل، اعتقل الاحتلال 13 مواطنا، وهم: قتيبة النواجعة، ويحيى عمر أبو صبحة، ورائد إبراهيم أبو عرام، وأحمد علي الشواهين، وزكريا أبو فنار من بلدة يطا، ومن بلدة الشيوخ اعتقلت أحمد ماجد وراسنة، ومحمود أيمن وراسنة، وماجد وراسنة، ومجد زكي حلايقة، وحسن شحادة عيايدة، ومن المدينة نظام محمد عريف الرجبي، وهيثم إسماعيل الرجبي، ومن بلدة حلحول الطفل عمار علي جميل منصور (14 عاما).

ومن القدس، اعتقل الاحتلال 11 مواطنا، وهم: الطفل فيصل الرشق من حي رأس خميس في مخيم شعفاط، ومن العيزرية، رئيس نادي شباب العيزرية عطا ياسين جبر، ومكافح أبو رومي، وعمران الشويكي، ومن القدس، أحمد نضال الرجبي، وفؤاد جبريل، وتهامة جابر، ومن سلوان نعيم عودة، والشابان تامر فيصل قنديل، ومحمود هاني قنديل من بلدة بيت سوريك شمال القدس، بعد اصطدام دراجتهما النارية بحاجز لقوات الاحتلال عند مدخل بلدة بدو، كما اعتقلت شابا ثالثا، لم تُعرف هويته بعد.

ومن نابلس، اعتقل الاحتلال 8 مواطنين، وهم: ناصر الدين الشاعر من حي المعاجين، وعمر الحنبلي من منطقة زواتا، وإياد أبو زهرة من منطقة الجبل الشمالي، وخالد الصوصة، وزاهر موسى، والصحفي نواف العامر من كفر قليل، وقتيبة حمادنة من عصيرة الشمالية، ومن بيتا عبادة عبد السلام معلا.

أما من بيت لحم، فاعتقل الاحتلال 8 مواطنين وهم: الشقيقان رجائي محمد الجعفري (23 عاما)، وشقيقه رنيم (18 عاما)، ومحمد عبد الله ثوابتة ونجله جهاد من بلدة بيت فجار، ورافت أسامة شكارنة من نحالين، وعيسى عبد الله العروج، وفيصل حسن العروج من جناتة، ومحمد إبراهيم أبو سرحان من العبيدية، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

ومن طولكرم، اعتقل جيش الاحتلال الشابين أحمد نافع عرفات، وعمر محمد يوسف عمر من بلدة فرعون، كما اعتقلت تلك القوات الشاب محمد الدويري (26 عاما) من مدينة قلقيلية.



