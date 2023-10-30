مسؤول إسرائيلي: لا معلومات لدينا عن حالة الرهائن لدى حماس

MENAFN - Palestine News Network ) موسكو/PNN- أكد السفير الإسرائيلي لدى روسيا ألكسندر بن تسفي، اليوم الاثنين، أنه لا توجد مفاوضات مباشرة بين السلطات الإسرائيلية وحركة حماس الفلسطينية، مشيرًا إلى أن بلاده ليس لديها معلومات عن حالة الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

وقال بن تسفي في تصريحات لقناة "روسيا 24": "لا توجد مفاوضات مباشرة بين إسرائيل وحماس، ولا يمكن حدوث ذلك لأن موقفنا بسيط للغاية ويتمثل في ضرورة إطلاق سراح جميع الرهائن دون شروط. لسوء الحظ ليس لدينا معلومات حول ما يحدث لهم، ولا نعرف حتى من منهم حي أو ميت".

ولفت السفير الإسرائيلي إلى أن السفارة في موسكو ليس لديها معلومات أيضا عن وجود "أفراد عسكريين رفيعي المستوى بين رهائن حماس"، لافتًا إلى أن بلاده "لا تنوي تدمير قطاع غزة، لكنها تخطط لتدمير حركة حماس واستعادة الرهائن" على حد قوله.



