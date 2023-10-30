Monday, 30 October 2023 01:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


آليات الاحتلال تتوغل مئات الأمتار بشارع صلاح الدين في غزة

10/30/2023 5:14:28 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-
توغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، مئات الأمتار في أراضي المواطنين بقطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن آليات الاحتلال معززة بالدبابات وبتغطية من الطيران الحربي، توغلت عند مفترق الشهداء، وقطعت الطريق الرئيس الذي يربط جنوب القطاع ووسطه بمدينة غزة وشماله.

ومنذ فجر اليوم، استُشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون بجروح، في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي، في أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

يتبع...

MENAFN30102023000205011050ID1107329065

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث