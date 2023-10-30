آليات الاحتلال تتوغل مئات الأمتار بشارع صلاح الدين في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-
توغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، مئات الأمتار في أراضي المواطنين بقطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية، بأن آليات الاحتلال معززة بالدبابات وبتغطية من الطيران الحربي، توغلت عند مفترق الشهداء، وقطعت الطريق الرئيس الذي يربط جنوب القطاع ووسطه بمدينة غزة وشماله.
ومنذ فجر اليوم، استُشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون بجروح، في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي، في أنحاء متفرقة من قطاع غزة.
يتبع...
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