آليات الاحتلال تتوغل مئات الأمتار بشارع صلاح الدين في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-توغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، مئات الأمتار في أراضي المواطنين بقطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن آليات الاحتلال معززة بالدبابات وبتغطية من الطيران الحربي، توغلت عند مفترق الشهداء، وقطعت الطريق الرئيس الذي يربط جنوب القطاع ووسطه بمدينة غزة وشماله.

ومنذ فجر اليوم، استُشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون بجروح، في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي، في أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

يتبع...