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التلفزيون الإسرائيلي: مصر هددت تل أبيب بالحدّ من العلاقات الدبلوماسية

10/30/2023 5:14:28 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- ذكرت قناة i24NEWS الإخبارية الإسرائيلية، أن القاهرة حذرت تل أبيب من القيام بأي عملية عسكرية في المنطقة العازلة على ممر فيلادلفيا بين مصر وقطاع غزة.

وأوضحت القناة أن مصر هددت بأن استمرار هذا الأمر قد يؤدي للحد من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأشارت القناة العبرية إلى أن مصر انخرطت تاريخيا كلاعب دبلوماسي نشط في المفاوضات بين إسرائيل وحماس، خاصة خلال الحرب التي أشعلت شراراتها الحركة في هجوم مدروس وفجائي في 7 أكتوبر.

وبحسب القناة العبرية، فقد رفضت مصر أيضًا اعتذار إسرائيل عن إطلاق النار عن طريق الخطأ على موقع لحرس الحدود المصري الأسبوع الماضي.

وكان قد قال الجيش الإسرائيلي إن إحدى دباباته قصفت بطريق الخطأ موقعًا عسكريًا مصريًا بالقرب من كرم أبو سالم، في المنطقة الحدودية مع قطاع غزة الأسبوع الماضي، مضيفًا أنه "يعرب عن أسفه بشأن الحادث" وسيتم التحقيق في الحادث بشكل أكبر.

ولفتت القناة الإسرائيلية، إلى أنه في أكثر من مناسبة قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه لن يسمح بعبور الفلسطينيين إلى سيناء خشية جرها الى حرب مع إسرائيل، كما حذرت القاهرة أيضًا من احتمال دخول الفلسطينيين إلى سيناء من قطاع غزة. وعلى هذا النحو، فقد تتخذ القاهرة إجراءات دبلوماسية من شأنها الحد من العلاقات بين البلدين.

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