كلينتون: وقف إطلاق النار سيكون هدية لـحماس

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN-قالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون إن وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" أمر غير ممكن، وإذا حصل سيكون هدية" للحركة.

كلينتون: وقف إطلاق النار سيكون هدية لـمرشح رئاسي أمريكي يطالب بقطع رؤوس قادة "حماس" وتعليقها على الأوتاد في طرقات غزة (فيديو)

وانتقدت كلينتون الدعوات لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، معتبرة أن "الذين يطالبون بوقف إطلاق النار الآن لا يفهمون "حماس"... هذا غير ممكن".

وأضافت: "ستكون هذه هدية لـ"حماس" لأنهم سيستخدمون أي فترة من الوقت يتحقق فيها وقف إطلاق النار لإعادة التسلح، وإنشاء مواقع أقوى حتى يتمكنوا في نهاية المطاف من صد هجوم الإسرائيليين".





وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 8005 قتلى، و20242 جريحا، و1870 مفقودا بينهم مئات الأطفال، ما زالوا تحت الأنقاض.



