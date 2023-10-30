كلينتون: وقف إطلاق النار سيكون هدية لـحماس

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن/PNN-
قالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون إن وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" أمر غير ممكن، وإذا حصل سيكون هدية" للحركة.
كلينتون: وقف إطلاق النار سيكون هدية لـمرشح رئاسي أمريكي يطالب بقطع رؤوس قادة "حماس" وتعليقها على الأوتاد في طرقات غزة (فيديو)
وانتقدت كلينتون الدعوات لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، معتبرة أن "الذين يطالبون بوقف إطلاق النار الآن لا يفهمون "حماس"... هذا غير ممكن".
وأضافت: "ستكون هذه هدية لـ"حماس" لأنهم سيستخدمون أي فترة من الوقت يتحقق فيها وقف إطلاق النار لإعادة التسلح، وإنشاء مواقع أقوى حتى يتمكنوا في نهاية المطاف من صد هجوم الإسرائيليين".
وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 8005 قتلى، و20242 جريحا، و1870 مفقودا بينهم مئات الأطفال، ما زالوا تحت الأنقاض.
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