الوداد المغربي يهزم الترجي التونسي بذهاب قبل نهائي الدوري الأفريقي

MENAFN - Amman Net) سجل هشام بوسفيان -الأحد- هدفا ليفوز الوداد البيضاوي المغربي 1-0 على ضيفه الترجي التونسي على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في ذهاب الدور قبل النهائي للدوري الأفريقي لكرة القدم.

ويحتاج وصيف بطل دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية إلى تجنب الهزيمة أو التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب في تونس في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لبلوغ نهائي البطولة المستحدثة من الاتحاد الأفريقي (كاف).

وأرسل بوسفيان تمريرة عرضية خدعت حارس الترجي المعز بن شريفية في الدقيقة الـ59 وسكنت شباكه.

وسيطر الوداد على المباراة، وأهدر لاعبوه العديد من الفرص الثمينة التي قد يندم عليها كثيرا في مباراة العودة بتونس.

ومرت ضربة رأس من الشرقي البحري بجوار القائم الأيسر خلال منتصف الشوط، قبل أن تفتقد ضربة رأس من أيوب العملود الدقة وتمر بجوار القائم نفسه في الدقيقة الـ36، وبعدها حاول أمين أبو الفتح، لكن المعز بن شريفية تصدى لتسديدته بنجاح.

وجاءت أول فرص الترجي حين حاول رودريغيز بضربة رأس أبعدها يوسف المطيع حارس الوداد بنجاح قبل 4 دقائق من الاستراحة.

ووقفت العارضة أمام محاولة الوداد التسجيل مرة أخرى بعد تقدمه مباشرة، حيث ردت ضربة رأس من البحري لتحرمه من جعل النتيجة 2-صفر.

وبحث لاعبو الترجي عن التعادل، وسدد غيث الوهابي من مدى قريب، لكن الحارس يوسف المطيع سيطر على الكرة قبل 20 دقيقة من النهاية.

ويلعب الفائز من هذه المواجهة في النهائي أمام الفائز من مواجهة الأهلي وماميلودي صن داونز من جنوب أفريقيا.

وخسر الأهلي (بطل دوري أبطال أفريقيا) 1-صفر أمام مضيفه صن داونز في وقت سابق اليوم.