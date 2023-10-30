براءة أربعيني من تهمة الاعتداء على بناته القاصرات وابنة شقيقته

MENAFN - Amman Net) أعلنت محكمة الجنايات الكبرى براءة أب أربعيني من تهمة هتك عرض بناته الثلاث القاصرات وابنة شقيقته بعد ان توصلت الى وجود تناقضات وكيدية في الشكوى.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم لمحاكمته عن التهمة بعد شكوى بناته القاصرات وابنة شقيقته اللواتي ادعين انه اعتدى على كل واحدة منهن اكثر من مرة، وأسندت له تهم هتك العرض وعرض فعل مناف للحياء وإرسال رسائل منافية للآداب بوسيلة من وسائل الاتصال.

وتوصلت المحكمة في جلستها التي عقدتها برئاسة القاضي رمزي النوايسة وعضوية القاضيين محمد عبيدات واحمد المراشدة وحضور وكيل الدفاع عن المتهم المحامي الدكتور سامي الكركي الى وجود كيدية في الشكوى.

وقالت المحكمة في حكمها القابل للطعن أمام محكمة التمييز إن بينة النيابة العامة قد خالطها الشك والتناقض والغرض والمصلحة والكيدية مخالطة افسدتها وجعلتها واجبة الاستبعاد، وأضافت أن النيابة لم تقدم البينة التي يرتاح لها ضمير المحكمة.

وعليه قررت الافراج عنه بعد توقيف دام قرابة الاربعة أشهر.