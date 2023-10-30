براءة أربعيني من تهمة الاعتداء على بناته القاصرات وابنة شقيقته

(MENAFN
- Amman Net) أعلنت محكمة الجنايات الكبرى براءة أب أربعيني من تهمة هتك عرض بناته الثلاث القاصرات وابنة شقيقته بعد ان توصلت الى وجود تناقضات وكيدية في الشكوى.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم لمحاكمته عن التهمة بعد شكوى بناته القاصرات وابنة شقيقته اللواتي ادعين انه اعتدى على كل واحدة منهن اكثر من مرة، وأسندت له تهم هتك العرض وعرض فعل مناف للحياء وإرسال رسائل منافية للآداب بوسيلة من وسائل الاتصال.
وتوصلت المحكمة في جلستها التي عقدتها برئاسة القاضي رمزي النوايسة وعضوية القاضيين محمد عبيدات واحمد المراشدة وحضور وكيل الدفاع عن المتهم المحامي الدكتور سامي الكركي الى وجود كيدية في الشكوى.
وقالت المحكمة في حكمها القابل للطعن أمام محكمة التمييز إن بينة النيابة العامة قد خالطها الشك والتناقض والغرض والمصلحة والكيدية مخالطة افسدتها وجعلتها واجبة الاستبعاد، وأضافت أن النيابة لم تقدم البينة التي يرتاح لها ضمير المحكمة.
وعليه قررت الافراج عنه بعد توقيف دام قرابة الاربعة أشهر.
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