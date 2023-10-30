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الدفاع المدني يحذر: انزلاقات وسيول وغبار

10/30/2023 5:13:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذرت مديرية الدفاع المدني، من حالة عدم الاستقرار الجوي، التي تؤثر على المملكة، اليوم الاثنين، إذ يتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً، ويحتمل أن تكون غزيرة ولفترة قصيرة في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية.
وحذّرت من خطر الإنزلاق على الطرقات التي تشهد هطولاً مطرياً، واحتمال تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في أجزاء من جنوب وجنوب شرق المملكة.
كما حذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في شرق المملكة.





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