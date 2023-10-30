الدفاع المدني يحذر: انزلاقات وسيول وغبار

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذرت مديرية الدفاع المدني، من حالة عدم الاستقرار الجوي، التي تؤثر على المملكة، اليوم الاثنين، إذ يتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً، ويحتمل أن تكون غزيرة ولفترة قصيرة في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية.
وحذّرت من خطر الإنزلاق على الطرقات التي تشهد هطولاً مطرياً، واحتمال تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في أجزاء من جنوب وجنوب شرق المملكة.
كما حذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في شرق المملكة.
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