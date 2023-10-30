13 قتيلا بحادث اصطدام قطارين في الهند -فيديو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
لقي 13 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب 50 آخرون بجروح امس يوم الأحد بحادث اصطدام قطارين جنوب شرق الهند، وفقا لحصيلة أصدرتها السلطات المحلية في البلاد.
ووقع الحادث بين مدينتي ألاماندا وكانتاكابال في ولاية أندرا براديش، بعدما تجاوز قطار يقل ركابا الإشارة.
وقال المسؤول ناغالاكشمي إس إن "13 راكبا لقوا حتفهم وأصيب 50 آخرون. وعمليات الإنقاذ جارية".
وعزت وزارة السكك الحديد الهندية في بيان الحادث إلى "خطأ بشري"، وفقا لاستنتاجات تحقيق أولي.
روسيا اليوم
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