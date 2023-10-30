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13 قتيلا بحادث اصطدام قطارين في الهند -فيديو

10/30/2023 5:13:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- لقي 13 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب 50 آخرون بجروح امس يوم الأحد بحادث اصطدام قطارين جنوب شرق الهند، وفقا لحصيلة أصدرتها السلطات المحلية في البلاد.


ووقع الحادث بين مدينتي ألاماندا وكانتاكابال في ولاية أندرا براديش، بعدما تجاوز قطار يقل ركابا الإشارة.


وقال المسؤول ناغالاكشمي إس إن "13 راكبا لقوا حتفهم وأصيب 50 آخرون. وعمليات الإنقاذ جارية".


وعزت وزارة السكك الحديد الهندية في بيان الحادث إلى "خطأ بشري"، وفقا لاستنتاجات تحقيق أولي.



روسيا اليوم


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