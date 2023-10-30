إصابة شخصين بحريق في محطة وقود شمالي العاصمة موسكو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الطوارئ الروسية عن إخماد حريق اندلع في محطة للوقود في مدينة خيمكي شمالي العاصمة موسكو، أسفر عن إصابة شخصين.
وقال مصدر في الطوارئ: "اندلع حريق في خزان غاز بمحطة وقود واشتعلت النيران في سيارتين في مدينة خيمكي بضواحي موسكو على الطريق السريع، ما أسفر عن إصابة شخصين، حيث امتد الحريق على نحو 60 مترا مربعا".
ويجري التحقيق في ملابسات الحادث.
RT
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