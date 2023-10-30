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إصابة شخصين بحريق في محطة وقود شمالي العاصمة موسكو

10/30/2023 5:13:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الطوارئ الروسية عن إخماد حريق اندلع في محطة للوقود في مدينة خيمكي شمالي العاصمة موسكو، أسفر عن إصابة شخصين.


وقال مصدر في الطوارئ: "اندلع حريق في خزان غاز بمحطة وقود واشتعلت النيران في سيارتين في مدينة خيمكي بضواحي موسكو على الطريق السريع، ما أسفر عن إصابة شخصين، حيث امتد الحريق على نحو 60 مترا مربعا".


ويجري التحقيق في ملابسات الحادث.

RT

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