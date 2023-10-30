Visa و ريوراد تحولان مشهد الولاء المصرفي بإطلاق العروض المرتبطة ببطاقات الدفع في الأردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت Visa، الشركة العالمية الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية، عن تعاونها مع "ريوارد"، المنصة الرائدة عالمياً في مجال الولاء المصرفي، لإطلاق حل العروض المرتبطة ببطاقات الدفع من Visa في الأردن.

وبموجب هذه الشراكة، ستتيح Visa للبنوك فرصة الوصول إلى العروض الحصرية لمتاجر عالمية رائدة، فيما تشارك "ريوارد" في ابتكار عروض مخصصة للغاية وتقديمها إلى حاملي بطاقات Visa رقمياً.



يأتي هذا الحل استجابةً لرغبة المستهلكين المتنامية في الحصول على عروض ولاء مخصصة، ويهدف إلى زيادة مشاركة المستهلكين عبر تقديم عروض مخصصة للغاية قائمة على البيانات.



وبإتاحة برنامج العروض، سيستفيد مصدرو بطاقات Visa وحاملو بطاقاتهم ومتاجرهم من العروض المخصصة المرتبطة بالبطاقات والتي تهدف إلى تحقيق القيمة لجميع أصحاب المصالح والأطراف المعنية.

وتشمل بعض الفوائد ما يلي:



يمكن لحاملي بطاقات Visa الآن ربح مكافآت ممولة من المتاجر عند التسوق في بلدانهم وعند السفر إلى 20 دولة باستخدام تقنية "ريوارد" المبتكرة "Home & Away" العابرة للحدود.



تتمتع جهات إصدار البطاقات بفرصة توصيل عروض مخصصة جاهزة للإطلاق لحاملي بطاقاتهم من مجموعة من العلامات التجارية العالمية والإقليمية والمحلية والاستفادة من زيادة استخدام البطاقة والإنفاق ومستويات الرضا العالية التي يتم قياسها من خلال مؤشر "صافي نقاط الترويج" (NPS).

قد تستفيد المتاجر من الوصول إلى حاملي بطاقات Visa عبر القنوات الرقمية التي تروّج لعروض ذات معدلات استهداف عالية بناءً على إنفاق المستهلكين في متاجرهم وفي السوق الأوسع.



وبهذه المناسبة، قال أوتو ويليامز، نائب الرئيس الأول ورئيس الشراكات والابتكار والحلول الرقمية في شركة Visa في منطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا": "يسهم حل العروض المرتبطة بالبطاقات في تمكين البنوك من تقديم عروض شخصية وذات صلة ممولة من المتاجر لحاملي بطاقاتهم بناءً على الاحتياجات الفردية لحاملي هذه البطاقات وتفضيلاتهم في الإنفاق. كما يوفر هذا الحل الرقمي تجربة سلسة للعملاء، حيث يتم تحديد المكافأة تلقائياً وإضافتها إلى حساب حامل البطاقة.

ولا شك أن هذا الحل يعد أداة قوية للغاية لاستكمال عروض الولاء الحالية، وتعزيز المشاركة الهادفة للعملاء وبناء ولائهم على المدى الطويل لكل من البنك والمتاجر المشاركة".



من جانبه، قال جافين دين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ريوارد": "يتيح تعاوننا مع Visa الفرصة للبنوك لتعزيز القيمة التي تقدمها للعملاء عبر العروض المخصصة الممولة من المتاجر على بطاقات الخصم المباشر والائتمان.

وأسفرت نتائج هذا التعاون عن تحقيق ثلاثة مكاسب، حيث يستفيد العملاء من زيادة المكافآت، وتحقيق البنوك للأرباح حيث تقوم المتاجر بتغطية نفقات المكافآت، ويمكن للمتاجر تخصيص ميزانياتها التسويقية بطريقة شخصية للغاية وخاضعة للمساءلة".



يوفر البرنامج للعملاء مجموعة غنية من عروض البيع بالتجزئة، وذلك بفضل برنامجGlobal Merchant Marketplace من "ريوارد" وقدرتها على تقديم عروض مخصصة مرتبطة بالبطاقات لحاملي بطاقات "فيزا". ويستخدم البرنامج القائم على البيانات، التحليلات التنبؤية بما يضمن تخصيص المحتوى للعملاء بدرجة عالية، حيث تشارك بالفعل أكبر مجموعات البيع بالتجزئة في المنطقة، بما فيهم مجموعة الفطيم، و"إيثوس"، و"أباريل"، و"لاندمارك"، و"نت آبورتيه" و"سلفريدجز" وغيرهم الكثير.