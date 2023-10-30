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إيران تطالب بتحقيق دولي في المجازر الإسرائيلية بغزة

10/30/2023 5:13:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - طالبت الخارجية الإيرانية بتحقيق دولي فوري في المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.


وأكدت الخارجية الإيرانية في بيان على ضرورة وقف إطلاق النار وفتح ممر لإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضافت "بعض الدول طلبت منا أن نتوسط للإفراج عن مواطنيها وطرحنا موضوع الإفراج عن الأسرى غير الإسرائيليين وتلقينا وعودا إيجابية من حماس".


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