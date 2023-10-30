إيران تطالب بتحقيق دولي في المجازر الإسرائيلية بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - طالبت الخارجية الإيرانية بتحقيق دولي فوري في المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأكدت الخارجية الإيرانية في بيان على ضرورة وقف إطلاق النار وفتح ممر لإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وأضافت "بعض الدول طلبت منا أن نتوسط للإفراج عن مواطنيها وطرحنا موضوع الإفراج عن الأسرى غير الإسرائيليين وتلقينا وعودا إيجابية من حماس".
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