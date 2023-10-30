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3431 طناً من الخضار والفواكه وردت للسوق المركزي اليوم الاثنين

10/30/2023 5:13:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة الكبرى اليوم الاثنين، 3431 طنا، منها 2188 طن خضار، و968 طن فواكه، و 274 طنا من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 30- 40 قرشا، والبصل الناشف بين 30-45، والبطاطا 40-60، والبندورة 15- 25، والجزر 50-75، والخيار 15- 25، والزهرة 20-30، والليمون 35-50، والموز البلدي 50- 75 قرشا.




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