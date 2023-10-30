مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة جنديين في انقلاب دبابة - صورة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشر الجيش الإسرائيلي صورة الدبابة التي انقلبت في شمال إسرائيل، ما أسفر عن مقتل ضابط وإصابة جنديين في قوات الاحتياط.
وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، مقتل ضابط في قوات الاحتياط بحادث انقلاب دبابة في الشمال، وإصابة جنديين آخرين بجروح خطيرة.
وبلغت حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 8 آلاف شهيد و20 ألف جريح إضافة إلى نحو 2000 مفقود تحت الأنقاض.
أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت "حماس" أكثر من 230 إسرائيليا.
RT
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