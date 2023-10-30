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مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة جنديين في انقلاب دبابة - صورة

10/30/2023 5:13:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشر الجيش الإسرائيلي صورة الدبابة التي انقلبت في شمال إسرائيل، ما أسفر عن مقتل ضابط وإصابة جنديين في قوات الاحتياط.
وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، مقتل ضابط في قوات الاحتياط بحادث انقلاب دبابة في الشمال، وإصابة جنديين آخرين بجروح خطيرة.
وبلغت حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 8 آلاف شهيد و20 ألف جريح إضافة إلى نحو 2000 مفقود تحت الأنقاض.


أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت "حماس" أكثر من 230 إسرائيليا.




RT

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