صحيفة عبرية: يجب الإفراج فوراً عن جميع الأسرى الفلسطينيين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعت صحيفة هآرتس العبرية في عددها الصادر، اليوم الاثنين، للإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين من السجون الاحتلال الإسرائيلي مقابل إطلاق الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.
وكتبت صحيفة هآرتس العبرية في افتتاحيتها: "يتعين على إسرائيل أن تفرج عن جميع سجنائها الفلسطينيين وأن تفرغ ثلاجات المشرحة المزدحمة، وكل ما يلزم لإعادة الرهائن إلى ديارهم على الفور مرة واحدة".
وأضافت "هذا الواجب يقع على عاتق إسرائيل، على عاتق الحكومة الإسرائيلية، على رئيس وزرائها، على الكنيست، على عاتق الرئيس، على مسؤولي الأمن، على عاتق الحاخامية الكبرى: القيام بكل ما هو ممكن لإعادة الرهائن بأي ثمن".
ويذكر أن المقاومة الفلسطينية أسرت ما يزيد عن 230 إسرائيليا من غلاف غزة بينهم جنود وعناصر شرطة مع بداية عملية . الاناضول
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