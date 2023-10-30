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صحيفة عبرية: يجب الإفراج فوراً عن جميع الأسرى الفلسطينيين

10/30/2023 5:13:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعت صحيفة هآرتس العبرية في عددها الصادر، اليوم الاثنين، للإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين من السجون الاحتلال الإسرائيلي مقابل إطلاق الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.


وكتبت صحيفة هآرتس العبرية في افتتاحيتها: "يتعين على إسرائيل أن تفرج عن جميع سجنائها الفلسطينيين وأن تفرغ ثلاجات المشرحة المزدحمة، وكل ما يلزم لإعادة الرهائن إلى ديارهم على الفور مرة واحدة".


وأضافت "هذا الواجب يقع على عاتق إسرائيل، على عاتق الحكومة الإسرائيلية، على رئيس وزرائها، على الكنيست، على عاتق الرئيس، على مسؤولي الأمن، على عاتق الحاخامية الكبرى: القيام بكل ما هو ممكن لإعادة الرهائن بأي ثمن".


ويذكر أن المقاومة الفلسطينية أسرت ما يزيد عن 230 إسرائيليا من غلاف غزة بينهم جنود وعناصر شرطة مع بداية عملية . الاناضول

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