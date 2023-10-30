فيديو -اشتباكات عنيفة بين مقاومين والاحتلال بشارع صلاح الدين في غزة وانسحاب دبابة حاولت التوغل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت مصادر فلسطينية للجزيرة إن دبابات إسرائيلية توغلت باتجاه شارع صلاح الدين على تخوم مدينة غزة، في وقت نقلت وسائل إعلام فلسطينية لاحقاً عن انسحاب الدبابة الإسرائيلية التي تواجدت على شارع صلاح الدين شرقاً بعد 10 دقائق من توغلها من المنطقة.



ونقلت وسائل إعلام أن مقاومين استهدفوا دبابة توغلت في شارع صلاح الدين بالتزامن مع وقوع اشتباكات عنيفة بنفس المنطقة .



قبل ذلك كان مراسل الجزيرة وائل الدحدوح قال بإن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت لمسافة نحو 3 كيلومترات من السياج الحدودي ووصلت إلى شارع صلاح الدين، وهو الطريق الرئيسي الذي يربط شمال قطاع غزة بجنوبه، مشيرا إلى أن المقاومة الفلسطينية تشتبك مع القوات المتوغلة.



وقال الدودوح إن الجيش الإسرائيلي تمكن من عزل مدينة غزة جزئيا وعزل شمال القطاع عن جنوبه، مشيرا إلى أن المنطقة المفتوحة كانت مسرحا لأحزمة نارية واستخدام مفرط لقنابل الفوسفور والغاز في الأيام القليلة الماضية.



وأضاف أن هذا التطور يشير إلى أن قوات الاحتلال تنوي توسيع مناورتها البرية سعيا لعزل غزة بالكامل.

