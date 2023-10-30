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هيئة الأسرى: تدهور الوضع الصحي للمعتقل عاصف الرفاعي المصاب بالسرطان

10/30/2023 5:13:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن المعتقل عاصف الرفاعي (21 عاما) من قرية كفر عين برام الله، المصاب بالسرطان، يتعرض لجريمة إهمال طبي ممنهجة من إدارة سجون الاحتلال، ووضعه الصحي آخذ بالتدهور بشكل سريع وملحوظ.

وأوضحت الهيئة، في بيان، اليوم الإثنين، أن المعتقل الرفاعي يعاني من مرض السرطان المنتشر في جميع أنحاء جسده، خاصة في منطقة الظهر والأطراف، وقد خضع لـ14 جلسة علاج كيماوي، وتم تركيب إبرة على جسده لمدة 48 ساعة.


وفي سياق آخر، قالت الهيئة، إن الوضع في "عيادة سجن الرملة" صعب للغاية، ومنذ بدء العدوان في السابع من الشهر الجاري، وحتى اليوم، تضيق عليهم مصلحة السجون بشكل كبير جدا، وخاصة أن العيادة تضم المعتقلين من ذوي الأمراض المزمنة، وهم بحاجة إلى عناية صحية بشكل مستمر.

وفا


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