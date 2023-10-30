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تنظيم النقل البري: صرف دعم المحروقات عن شهر آب الأربعاء المقبل

10/30/2023 5:13:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت هيئة تنظيم النقل البري، عن بدء صرف دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام لشهر آب للعام 2023، والذي سيبدأ من صباح يوم الأربعاء الموافق للأول من شهر تشرين الثاني المقبل.


وأكد مدير عام الهيئة المهندس عبد الرحيم الوريكات، في بيان اليوم الاثنين، استكمال جميع الإجراءات الخاصة بدعم المحروقات لمستحقيه عن شهر آب، داعياً المشغلين المستفيدين لمراجعة الشركات المعتمدة لتعبئة مركباتهم بالوقود بقيم الدعم المعتمدة في الموعد المعلن.


وأوضح الوريكات أن المشغلين الذين لم يستخدموا هذا الدعم لشهر تموز، لأن يسارعوا لاستخدامه ، إضافة لدعم شهر آب من هذا العام قبل 31/12/2023 ، قبل إنهاء الاستخدام لهذا الدعم في هذا التاريخ وإغلاق البيانات المالية للعام 2023.


و أشار الى ان الصرف يأتي وفقاً لقرار مجلس الوزراء، بدعم مشغلي وسائط النقل العام على خطوط نقل الركاب وسيارات التكسي ضمن اختصاص هيئة تنظيم النقل البري، والتي سيتم صرفها من خلال مكاتب الهيئة المتواجدة بجميع محافظات المملكة.


وأضاف إن"صرف المستحقات يأتي ضمن خطة الحكومة الأردنية في مواصلة تحمل تكاليف بدل فرق ارتفاع أسعار المحروقات على التكاليف التشغيلية لأجور وسائط النقل العام للركاب للتخفيف على المواطنين مستخدمي وسائط النقل العام من خلال عدم رفع الأجور وتحمل ودفع هذه التكاليف للمشغلين من خلال صرفها لمستحقيها بتعبئة المحروقات حسب نوع الوقود المستخدم لواسطة النقل ومن خلال محطات المحروقات المعتمدة في كل محافظة .


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