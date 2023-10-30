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متوسط التأخيرات المتوقعة اليوم فى حركة قطارات السكة الحديد

10/30/2023 4:28:21 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت هيئة السكك الحديدية موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط، من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.





أولاً: خط (القاهرة / الإسكندرية)

متوسط تأخيرات القطارات مدة 20 دقيقة.



ثانياً: خط (القاهرة / السد العالي)



متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:



- (القاهرة / أسيوط) مدة 80 دقيقة.



- (أسيوط / أسوان) مدة 60 دقيقة.



ثالثاً : خط (بنها / بور سعيد)

متوسط تأخيرات القطارات مدة 90 دقيقة.



رابعاً: خط (طنطا / المنصورة / دمياط)

متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة.



خامسا : خط (قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة)

متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة.



واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك، وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، واهابت الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

وتنفذ السكة الحديد مشروع إعادة هيكلة، والذى يهدف إلى مساعدة الحكومة على تحسين فعالية وكفاءة خدمات السكة الحديد وضمان سلامتها من خلال قيام الهيئة بالاستثمار في تحديث نظم إشارات وتجديد خطوط السكك الحديدية، وتحديث ممارسات الإدارة والتشغيل لديها من أجل زيادة استجابة قطاع السكك الحديدية لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز السلامة المالية للجهة المنفذة للمشروع، ومن بين محاور الهيكلة، تحديث نظم الإشارات ويمول هذا المكون تحديث نظم الإشارات على طول خط عرب الرمل - الإسكندرية مع نظام مراقبة حركة آلي باستخدام الكمبيوتر لهذا الجزء، وخط القاهرة - بنها، والإشراف على هذه الاستثمارات.



كما يتم تجديد خطوط السكك الحديدية ويمول هذا المكون أعمال تجديد خطوط السكك الحديدية ذات الأولوية بطول 200 كيلومتر في خط القاهرة - أسوان ( 149 كيلومترا على أربعة أقسام من الخط)، وخط بنها - بورسعيد، والإشراف على هذه الأعمال، كذلك تحديث ممارسات الإدارة والتشغيل ويتم توجيه الأنشطة التي تتم في إطار هذا المكون التي تقوم بتمويلها الهيئة القومية لسكك حديد مصر نحو وضع وترسيخ التغييرات في الممارسات الإدارية وممارسات الموظفين بما يعكس إعادة الهيكلة التشغيلية والمالية للهيئة.


















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